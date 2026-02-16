47人顛覆案　黃子悅等13被告所涉上訴　將於下周一2.23下裁決

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人因涉組織或參與初選，被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，45人罪成並遭判囚。其中12名被告就定罪和判刑提上訴，並提出多個理據，包括指無差別否決預算案並不是非法行為，又認為量刑明顯過重，律政司亦就大律師劉偉聰脫罪提出上訴。上訴庭去年聽取陳詞後，押後宣判。根據司法機構網頁顯示，上訴庭將於2月23日(周一)頒布裁決。



12名被告提出上訴：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中黃子悅認罪，她只就刑期提出上訴。其餘11人則是經審訊後被裁定罪成，除何桂藍只就定罪上訴外，其他被告均就定罪及刑期提出上訴。

12上訴人的主要上訴理據

律政司亦有就劉偉聰脫罪提上訴

案件原涉47名被告，被告李予信及劉偉聰罪名不成立，餘下45人則認罪，或經審訊後被裁定罪成，被判囚4年2個月至10年不等。大律師劉偉聰經審訊後脫罪，律政司就劉的無罪裁決上訴。

案件由上訴庭法官潘兆初、彭偉昌及彭寶琴（現已退休）審理。

17被告已刑滿出獄

上訴方強調被告並無顛覆意圖

上訴方指，《基本法》設有制衡機制，應對行政和立法機關爭持不下的局面，相關條文列明若立法會兩度否決預算案，特首需辭職，觸發該機制不可能構成顛覆，因此無差別否決預算案並非不法行為。他們認為，議員行使其權力，其背後理據，不應由法庭定奪，強調被告沒有顛覆的意圖。

控方指無差別否決預算案等同違反基本法

律政司回應指，議員有責任審議預算案，若他們憑藉賦予的否決權，無差別地否決預算案，以此迫使政府同意他們的政治主張，等同違反《基本法》第73條，構成濫用權力。若議員因有該否決權而為所欲為，實屬荒謬。

上訴人認為判刑明顯過重

在判刑方面，上訴方認為原審時的量刑明顯過重，或未有給予足夠的刑期扣減。

律政司回應指，本案謀劃涉及癱瘓政府，可帶來毀滅性的後果，其嚴重性前所未見，認為判刑非明顯過重。

案件編號：CACC253、263、268/2024