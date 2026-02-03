立法會全體學習夏寶龍講話　李慧琼冀定期舉行以掌握中央思想

上周全國港澳研究會舉辦「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，港澳辦主任夏寶龍作為講者發言，全體立法會議員受邀出席。主席李慧琼昨日（2日）與議員舉行學習會，學習夏寶龍發言，她形容所有人深受裨益，期望日後定期舉行學習會，「一起好好掌握中央的指導思想、國家和香港的重大發展策略和理念，提升理論基礎」。



2月2日，立法會舉行學習會，學習港澳辦主任夏寶龍早前發言。（李慧琼Facebook）

冀日後定期舉行學習會

李慧琼表示，學習會上，就立法會如何更好發揮其獨特憲制職能、如何做到「支持政府不缺位、監督政府不越位」，共有23位新任和連任議員踴躍發言，坦誠分享他們的經驗和領受，務實而有建設性，「大家都深受裨益」。

她續指作為立法會主席，期望日後可定期舉行學習會，與議員一起好好掌握中央的指導思想、國家和香港的重大發展策略和理念，提升理論基礎。「這肯定有助立法會支持配合、監督促進特區政府更好施政。」

促議員多「落區」了解民情

李慧琼又希望，議員做好審議法例的工作和調研工作，多「落區」深入了解民心民情，強調「沒有調研便沒有發言權」。她又強調，對於部分海外政府或議會對香港不時作出的失實及抹黑言論，立法會有責任協助中央和特區政府作出有力反駁及澄清。