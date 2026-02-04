安全帶之亂｜回溯立法關鍵時間點　陳美寶才是「始作俑者」?

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例1月25日生效，惟不足一周在爭議聲下，運輸及物流局局長陳美寶指法例條文未能完全反映「立法原意」，會於完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。



回溯立法緣由，2018年2月大埔公路一輛九巴翻側，導致19人死亡，政府成立了專營巴士服務獨立檢討委員會，委員會報告建議全面提升巴士安全裝備，但未提要求立法佩戴安全帶。報告年底公開，當時仍是運輸署署長的陳美寶表示，會研究強制乘客佩戴安全帶的成效。



至2021年11月，大圍再發生巴士翻側意外，釀成一死。時任運輸署署長羅淑佩（現文化體育及旅遊局局長）又再表明，將研究立法強制巴士乘客佩戴安全帶，又說不排除立法後有大規模執法行動。



值得注意的是，當初的討論，並無提及任何有關規定是否適用於「新登記」的巴士之上。政府在2022年7月首度向立法會提交立法建議中，「新登記」一詞才首次出現。



強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有乘客仍扣安全帶。（廖雁雄攝）

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有乘客仍扣安全帶，有的則沒有。（廖雁雄攝）

2018年2月，大埔公路九巴872路線巴士翻側，造成19死逾60傷，巴士上層左前排座位被剷平。（資料圖片／陳永武攝）

2018年2月，大埔公路九巴872路線巴士翻側，造成19死逾60傷。（資料圖片 ）

2018年大埔公路九巴車禍檢討委員會無提強制乘客佩戴安全帶

2018年大埔公路發生嚴重交通意外，一輛九巴翻側導致19人死亡、67人受傷。事後政府委任獨立檢討委員會調查事件，報告在年底公開。當時報告提出45項建議，不過當中未提及要求立法強制巴士乘客佩戴安全帶。

2018年，時任運輸署署長陳美寶。（資料圖片）

陳美寶2019年初表示研究強制配戴安全帶

不過，委員會在聽證會其中一個環節中，的確曾探討有無需要為所有巴士加裝安全帶，以及需否強制乘客佩戴安全帶。時任運輸署署長陳美寶作供指，運輸署早已在2006年參考了海外經驗，得出結論「不宜強制專營巴士安裝安全帶和強制巴士乘客佩戴」，並向當時立法會交代。她又指，海外對於市區巴士和設有企位的巴士，經過十多年仍持同一立場。

惟當時陳美寶同意委員會的專家指，在決定是否立法強制配戴安全帶一事上，需要進行規管影響研究，又強調不會低估問題涉及的難度，特別是如何執法。報告出爐後，陳美寶2019年初在電視節目表示，署方正就此進行成效分析，期望年內完成。

2020年3月，運輸署轄下的「加強專營巴士安全委員會」表示，在決定是否立法強制配戴安全帶一事上，有若干因素須作進一步討論。（立法會文件截圖）

2021年6月，時任運輸署署長羅淑佩在交通事務委員會被問到強制佩戴安全帶一事，回應指須作各方面的考慮，包括執法問題的考慮。（立法會文件截圖）

羅淑佩2021年中稱會積極研究推動巴士乘客佩戴安全帶

到2020年3月，在立法會交通事務委員會的會議上，運輸署表示，轄下的「加強專營巴士安全委員會」認為，「有若干因素須作進一步討論，包括並非所有專營巴士都配備安全帶、專營巴士下層容許乘客站立，以及巴士車長對執法可能有所關注。無論如何，政府會更詳細審視有關問題。 」

2021年6月，當時陳美寶已升任運輸及物流局常任秘書長，接替她的時任運輸署署長羅淑佩在交通事務委員會再被問到強制佩戴安全帶一事，回應指須作各方面的考慮，包括執法問題的考慮。儘管如此，政府當局會積極研究如何推動司機和乘客佩戴安全帶。

2021年11月，大圍發生巴士翻側意外，釀成一死。（資料圖片／張家豪攝）

2021年11月，時任運輸署署長羅淑佩表示，正研究立法要求巴士安裝安全帶，以及規定乘客必須佩戴。（資料圖片／余俊亮攝）

2021年尾大圍巴士翻側造成一死 羅淑佩轉口風稱研立法強制扣安全帶

至2021年11月，大圍發生巴士翻側意外，釀成一死。羅淑佩事後表明，將研究立法強制巴士乘客扣安全帶，又說不排除立法後有大規模執法行動。值得注意的是，當初的討論，並無提及任何有關規定是否適用於「新登記」的巴士之上。

「新登記」要求2022年7月首次出現

政府其後在2022年7月首度向立法會交通事務委員會提交立法建議，文件中無提及當初專營巴士安全委員會認為需作進一步討論的「若干因素」。而運輸及物流局副秘書長麥震宇當時在會議上表示，局方建議將強制安裝及佩戴安全帶的要求，涵蓋新登記的私家小巴及貨車後排的乘客座位，公共巴士及私家巴士的所有乘客座位。

2025年9月運輸署及運物局說法現分歧

法例其後在去年以「先訂立後審議」形式立法。去年9月18日，即上屆立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」審議新法例時，麥震宇仍說：「我們會將強制安裝和配用安全帶的規定，擴展至所有新登記的公共交通工具和商用車，包括巴士、私家小巴、貨車和特別用途車輛。如果座位已配備安全帶，乘客必須配用。」

其後，運輸署總工程師/道路安全及標準研究胡建國的說法與麥相同。他指：「新規例下，所有在2026年1月25日及之後新登記的下列車輛種類的指定座位均須配備安全帶：巴士（包括專營巴士和學生服務車輛）的所有乘客座位、私家小巴（包括學生服務車輛）及貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位。如上述座位已配備安全帶，司機和乘客必須佩戴安全帶。修訂規例將於2026年1月25日生效。」

不過，另一位運輸署代表的說法明顯不同。運輸署助理署長區家傑當時則表示：「修訂法例訂定，自明年1月25日開始，乘客乘搭公共交通工具時，如座位已配備安全帶，便有責任為了自身安全而佩戴安全帶。」而在委員會完成審議後，政府多次在新聞公報及宣傳片中，重覆區家傑的說法。