李家超：主動融入國家發展大局　堅持行政主導提升管治效能

中聯辦今（4日）於會展舉辦新春團拜會，有約2,000人出席，來自社會各界。行政長官李家超玫辭時表示，特區政府在馬年將主動融入和服務國家發展大局，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的五年規劃，堅持和完善行政主導，提升管治效能。



中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。中聯辦主任周霽（左六）、全國政協副主席梁振英（左五）及行政長官李家超（右五）任主禮嘉賓。（梁鵬威攝）

李家超致辭時表示，去年香港經濟達到3.5％按年增長，貨品出口和進口總額分別大增12％，香港繼續成為全球最自由經濟體，世界競爭力上升至全球第三，人才排名和數碼競爭力都升至全球第四。「這些成就，都是來自國家堅實支持、特區政府不懈努力、香港市民團結奮鬥，彰顯香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢。」

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。行政長官李家超致辭時說，去年香港經濟錄得增長，都是來自國家堅實支持、特區政府不懈努力、香港市民團結奮鬥。（梁鵬威攝）

李家超說，在馬年，特區政府將與社會各界一道，主動對接國家發展戰略，深化國際交往合作，奮力譜寫「一國兩制」行穩致遠的壯麗篇章。

他提到馬年發展的四個方向，包括主動融入和服務國家發展大局，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的五年規劃；積極打造經濟發展的「千里馬」，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；持續提升廣大市民的民生福祉；堅持和完善行政主導，提升管治效能，並把行政主導融入治理的不同環節。

李家超表示，馬年的新征程快將展開，香港的發展將開創新未來。特區政府將繼續發揮香港在「一國兩制」下擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，推動香港迎風馳騁，駿業宏開。

李家超所言香港在馬年發展的四個方向全文：

第一，爭當先驅，主動融入和服務國家發展大局。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，我將領導整個特區政府不同政策局和部門，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的五年規劃。特區政府會強化擔當意識，切實履行第一責任人的角色，積極帶領社會各界主動對接「十五五」規劃。我們將深化與粵港澳大灣區城市的全方位合作，強化規則銜接、機制對接，助力打造世界級的一流灣區。



第二，奮力騰躍，積極打造經濟發展的「千里馬」。特區政府將鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地。香港正加速建立國際黃金交易市場，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。面對地緣政治陰晴不定，全球各地都尋求安全可靠的經貿夥伴和投資機會。香港會不遠千里，奔馳四海，鞏固與傳統經濟體的聯繫，同時加強與新興經濟體的交往。特區政府已成立內地企業出海專班，對接內地蓬勃發展的生產力、香港國際知名的專業服務、環球買家的殷切需求，攜手優質企業「走出去」、把國際資金「引進來」，扎實推動經濟高質量發展。



第三，蹄疾步穩，持續提升廣大市民的民生福祉。發展的最終目的，是為了讓市民過上更美好的生活。新的一年，《僱傭條例》下「連續性合約」新規定已生效，香港中醫醫院投入服務，「簡約公屋」將有8,000個單位在第二季開始入住，首個按「一年一檢」制定的法定最低工資將在五月實施。我們將以更大力度幫助市民安居樂業，加強對長者、殘疾人士、弱勢社群等的支援，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台。



第四，一馬當先，堅持和完善行政主導，提升管治效能。「一國兩制」下的行政主導體制，是香港繁榮穩定的基石之一。新的一年，我會帶領管治團隊進一步履行行政主導，促進行政立法良性互動、既互相制衡、又互相配合，讓特區領轡前行，把行政主導融入治理不同的環節，進一步深化改革，把高效市場和有為政府更好結合起來，為香港拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生。

