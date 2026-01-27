曾國衞免職｜再換司局長？李家超：無計劃有變動　火災追責按情況

曾國衞今日（27日）被免去政制及事務局局長職務。行政長官李家超在中央公布後，帶同曾國衞會見傳媒。他交代曾國衞因健康理由辭職。



被問到現屆政府任期只餘一年多會否再換官員，李家超指坊間對政府內部事務的揣測「都不正確」，又指「沒有計劃對司局長人事有任何變動」，強調若曾國衞身體狀況可控，自己亦希望其留職。至於宏福苑火災調查完成後，會否再有官員被免職，李家超表示會根據實際情況追究。



政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

1月27日，國務院宣布，根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞請辭：前列腺癌指數一直上升

李家超出席行會前會帶同曾國衞現身，提到曾國衞提出因為健康理由希望辭職。他詳細與曾國衞討論了解情況後，向中央作出建議，國務院將他免職。他指，政制局成功順利舉行多場選舉，理解他的身體狀況，會物色繼任人選，期間胡健民會暫代局長。

曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善，因而辭職。他又表示，自2020年獲任命為局長，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，期間做了超聲波、刺穿手術等，有按時吃藥，但情況無改善，與家人和醫生商量後，認為此前最好是放下工作。

李家超：無計劃再換司局長

上周傳出政府短期內將有高層人事變動，除曾國衞外，有指房屋局局長何永賢及有副司長將被免職。有傳媒問有沒有信心找到新任局長人選，以及上星期有消息指更多局長和副司長可能離任，消息是否屬實？這個時候有這麼多人事調動，對政府管治是否有影響？

李家超強調主要官員不會再有變動，指坊間不時對政府運作、內部事務很有興趣、有揣測，他強調，「這些揣測都不正確，沒有計劃對司局長人事有任何變動」，理由是因為他們都按要求履行工作。

李家超：如果曾國衞身體可以 希望他留任

李家超指，政府要做的工作很多，首要是處理宏福苑長期住宿安排，另外，包括發展經濟改善民生、搞建設、創造更多機遇、推動產業發展、加快北都發展等大量工作，以及「十五五」規劃細節很快公佈，香港會主動對接，也會制定香港的「五年計劃」。

李家超稱，每一位司局長都一定全力以赴，希望做到他要求的工作，事實上，如果曾國衞身體可以，他希望曾留任，所以傳聞不正確。至於政制及事務局目前無局長、無常秘、無政治助理，如何處理後續工作，李家超指將和公務員事務局討論，早日安排合適的人員。

宏福苑火災會有官員被免職？ 李家超：根據實際情況追究

宏福苑火災調查委員會完成工作後，會否有官員被免職？李家超強調，所有應該被追究責任的人都會被追責，無論是政府內部還是外部，初級還是高級，但問責制必須以事實和證據為基礎。他指，獨立委員會正盡快查明真相和澄清責任，將根據實際情況追究責任。