工聯會「小花」區議員違泊阻消防通道　致歉稱「街站物資要落貨」

新民黨立法會議員陳家珮早前逆線駕駛，引起輿論關注議員行為操守，工聯會葵青區議員周潔莹近日亦被揭發將私家車駛入屋邨消防通道並停泊於行人路上卸貨。周潔莹事後承認錯誤並致歉，解釋因物資過多且升降機故障才出此下策。



工聯會區議員周潔瑩日前與黨友、立法會議員陳穎欣一起撰寫揮春，派予市民。（ 周潔瑩facebook）

駛入消防通道泊行人路 周潔莹：向保安借匙開消防閘

事發於2月3日下午，有市民發現一輛黑色私家車停泊於葵涌石籬邨石歡樓高層地下的行人路，該處旁為消防通道。有網民揭發涉事車輛屬於工聯會葵涌東區議員周潔莹。

周潔莹於2月4日回應網媒《葵衷區報》查詢時承認，涉事車輛屬於其本人。她解釋，當時運載很多用於擺街站派揮春的物資，包括五張枱、四箱物品及龍門架等，本擬在邨內低層地下停車場卸貨，但當時其中一部升降機故障，加上正值人流高峰期，為免阻礙居民使用升降機，遂向保安借匙打開消防閘，將車駛入行人路卸貨。

網民揭發周潔瑩在屋邨內違例泊車。（網上圖片）

認過去曾有「一次半次」類似做法 承諾不會再犯

周潔瑩強調，當日如非必要，不會駛人消防閘，但又承認過去曾有「一次、半次」類似做法。她表示，當時有人協助「睇車」，情況安全。她承認事件可能影響市民對區議員旳觀感，稱「非常抱歉和承認錯誤」，承諾日後不會再犯。

她又呼籲市民不要怪責放行的保安員，指對方盡責，是在她請求下才開閘。屋邨物業管理辦事處回覆指，已接獲投訴，正跟進事件。

周潔瑩在2023年區議會選舉當選葵青區區議員。（周溹瑩facebook）

現年28歲的周潔瑩是工聯會「新一代」小花，2023年以25歲之齡當選葵青區議會涌東選區議席，成為當屆區議會選舉最年輕的民選區議員。她目前身兼葵青區議會交通運輸委員會委員。

陳家珮三周前灣仔逆線行車 三度致歉

新民黨立法會議員陳家珮近日亦捲入交通違規風波。1月23日，她駕駛私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，過程被人拍下並在網上瘋傳。陳家珮事後解釋，當時路上有多輛消防車，她因為趕時間要駛進停車場，一時作出「草率決定」及錯誤判斷。

新民黨立法會議員陳家珮1月24日下午就逆線駕駛到港島交通部錄口供。她指事件對她有很很大影響，會承擔法律責任。（陳浩然攝）

她於1月24日主動前往港島交通部錄口供，並先後三次公開道歉，承認「非常對唔住」，表示願意承擔法律後果，稱短期內不會再親自駕駛，會考慮聘請司機。

葉吉江危駕罪成 成首位被罰停職區議員

議員駕駛操守問題並非近期首見。去年9月，屯門區議會委任議員葉吉江因危險駕駛罪成，成為首位根據「區議員履職監察制度」被處分的區議員。

屯門區議員葉吉江涉逆線行駛撞對頭的士，他原被控醉駕，經認罪協商後認危險駕駛罪。(葉吉士facebook)

葉吉江涉及一宗酒後駕駛及逆線行車撞的士案件，最終承認危險駕駛罪，被法庭判處200小時社會服務令及停牌6個月。民政及青年事務局局長麥美娟根據調查委員會建議，認為其判刑構成行為失當，決定暫停其區議員職務一星期。在停職期間，葉吉江不得以議員身分行事，且被扣起相關期間的酬金及津貼。

當局當時強調，區議員的言行應符合公眾期望，政府會繼續監察議員履職情況。