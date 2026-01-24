陳家珮逆線駕駛錄口供一小時　認影響大願承擔法律責任

新民黨立法會議員陳家珮昨日（23日）駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被市民拍下片段上載至社交平台，她今日（24日）早上電台節目結束後，主動向警方提供信息，再於下午5時到港島交通部錄口供，逗留約一小時後離開報案室。



陳家珮錄口供後表示，今次事件確實帶來很大的影響，稱願意承擔法律責任，「無論作為公眾人物又好，作為小市民又好，作為母親又好，知道自己做錯，我係會承擔法律嘅責任。」她沒有回應未來是否繼續駕車等問題。



到港島交通部逗留約一小時錄口供

新民黨立法會議員陳家珮今日（24日）下午5時到港島交通部錄口供，逗留約一小時後離開。她表示在交通警已向警方提交口供，包括她仍能想起的事發情節等，惟由於已進入調查階段，沒有更多資料可補充。

新民黨立法會議員陳家珮1月24日下午近5時到港島交通部錄口供。(陳浩然攝)

警方冇話要等幾耐，我希望有足夠資料去幫佢哋做調查，我希望可以盡快聽到佢哋消息。 新民黨立法會議員陳家珮

新民黨立法會議員陳家珮1月24日下午入港島交通部錄口供前，第三度向公眾道歉。(陳浩然攝)

社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」1月23日流傳一段影片，顯示一輛黑色私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有3輛消防車迎頭駛至。（facebook截圖）

陳家珮承認事件影響大 願意承擔法律責任

被問到對立法會的工作是否帶來影響？陳家珮說︰「對我自己當然係好大影響，但我覺得做錯事一定要認，無論作為公眾人物又好，作為小市民又好，作為母親又好，知道自己做錯，我係會承擔法律嘅責任。」

至於未來會否繼續駕車、「師傅」葉劉淑儀有何想法，她沒有回應相關問題，只說︰「我真係冇特別嘢補充到。」

陳家珮1月23日被市民拍攝到逆線行車。（facebook截圖）

陳家珮逆線行駛兩次道歉

陳家珮昨日（23日）駕車欲駛入光大中心的訪客停車場時，發現唯一入口被三輛消防車擋住，於是駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被市民拍攝影片在社交平台傳播。陳家珮深夜在社交平台致歉，承認自己駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷，會反省並承諾日後嚴謹端正遵守規則。

她在今日（24日）上午在電台第二次道歉，表示願意承擔任何法律後果，會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。她表示會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。

陳家珮為逆線行駛致歉。

新民黨立法會議員陳家珮1月23日被網友拍攝到在灣仔謝斐道逆線行駛。（夏家朗攝）

陳家珮稱日後一定考慮請司機，「經過這個教訓還揸？唔揸啦。」陳家珮在今日下午5點前往港島區警察交通部錄口供，協助調查。