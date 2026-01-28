陳家珮逆線行車｜立法會監察會陳紹雄：言之尚早　避免再犯最重要

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。本身是立法會監察委員會成員的「C15+」選委界議員陳紹雄今天（28日）表示，陳家珮已經與警方錄口供，需要等警方依照法律法規完成工作後，監委會視乎需要再開會，屆時「再跟住守則做嘢」，現在言之尚早。



新民黨立法會議員陳家珮早前因逆線行駛向警方自首，她今日表示沒駕車上班。（王海圖攝）

立法會監察會成員陳紹雄：避免再犯錯最重要

上屆立法會通過新的《議員守則》，引入對議員的操守要求，訂明若立法會議員被投訴有不當行為，例如違反法律或《議事規則》等，立法會監察委員會會展開調查，並向立法會提交報告。陳紹雄亦談及事件會否影響市民對立法會觀感，他認為理解市民對事件的關心，身為議員為市民服務要以身作則，但如果錯誤已經鑄成，最重要的是檢視將來如何避免再犯錯。

身兼立法會監察委員會主席的立法會主席李慧琼早前指，陳家珮已向公眾致歉，並主動向警方交代情況，協助調查。她說，立法會監察委員會會待執法機關的調查或法律程序完結後，才會考慮有關事宜，現階段暫時不會考慮、調查及評論事件。

前民主思路姚潔凝揚言要陳家珮辭職

前民主思路成員姚潔凝在網上轉發聯署文件，揚言要陳家珮辭職，舉例前民政局局長徐英偉因為在疫情期間出席生日宴而辭職，形容「公職人員必須按照同一標準監督和問責」。陳紹雄被問到看法時指，每個人都有看法和訴求，「無論發生乜事，係作為參考，做好啲囉」。