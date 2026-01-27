陳家珮逆線行車觸發元老大戰　蔡素玉「辣㷫」葉劉開火丨政圈風聲

新民黨立法會議員陳家珮逆線行車事件，隨著當事人報警自首，本應告一段落，各界靜候調查。原來只是表面風平浪靜，政界連日來議論紛紛。《香港01》獲悉，日前在一個地區通訊群組中，新民黨主席葉劉淑儀和民建聯「福建社團」元老、前議員蔡素玉交鋒「駁火」。



事源蔡素玉在群組轉發數段訊息，內容提到前局長徐英偉出席「洪門宴」下台事件，當時仍是民建聯成員的徐英偉被葉劉批評高官應以身作則，比白更白，質疑「葉劉對愛徒是否同一把尺」。數段轉寄訊息引來群組中的葉劉「還擊」，點名批蔡素玉是否想小題大做，「不如叫您們的李立法會主席用重手命陳家珮落台？」蔡素玉不甘「反擊」葉劉，形容被資深長老「訓示」、「指導」，質疑「是要起寒蟬效應？」



陳家珮逆線行車 多次致歉知錯並自首

陳家珮上周五（23日）在灣仔謝斐道逆線行車，被網民拍下片段上載至社交平台，陳家珮多次致歉承認自己做錯，並主動向警方提供資料，到港島交通部錄口供，再於警署門外受訪道歉。據聞，陳家珮非常自責，近日都向多名議會同事致歉，坦言事件影響議員形象。

蔡素玉轉發訊息「引戰」 前黨友徐英偉下台比喻陳家珮

事件看似風平浪靜，實則暗流湧動。《香港01》獲悉，日前在「香港東區各界協會」通訊群組中，曾任東區區議員的民建聯立法會前議員蔡素玉，在群組轉發數段徐英偉出席洪為民生日宴後請辭下台的訊息，來源不明，惟內容點評葉劉當年對事件的回應。

葉劉淑儀指徐英偉身為高官應以身作則，斥對方判斷錯誤、敏感度不足、普通書面或口頭譴責都不足夠。她認為徐英偉主動辭職是「較體面做法」，並兩度強調「官員應比白更白！」應在市民面前樹立好榜樣，如官員無法以身作則，「How can you expect ordinary people to do the same?」 蔡素玉轉發訊息

蔡素玉的轉發訊息內容又包括「葉劉對高級官員如此嚴格，試問對其愛徒是否用同一把尺，嚴格要求主動辭職是較體面做法，尤其議員應守法以身作則，比白更白」。

「辣㷫」葉劉開火：不如叫您們的立法會主席命陳家珮落台

蔡素玉「引戰」惹來群組來的葉劉淑儀關注，相隔23分鐘後葉劉先以英文回覆，提及這真取決於違規行為的性質，「你是想利用陳家珮的交通違規行為來報復嗎？或許你們黨的立法會主席會滿足你們的要求。」

葉劉繼續開火，6分鐘後再發訊息「蔡女士及其他指罵陳家珮的人，您們從未試過違例泊車，在雙黃線上落或橫過雙白線嗎？這些觸犯交通規則的行為，在世界多國都不被視為刑事罪行，知未？」

蔡素玉，您是不是想小題大做或報「一箭之仇」？不如快D去叫您們的李立法會主席用重手命陳家珮落台？ 葉劉淑儀

蔡素玉「還擊」葉劉 形容被資深長老「訓示」

事隔一段時間，「辣㷫」葉劉的蔡素玉點名回覆道「Regina（葉劉英文名），你位高權重，看了你對我的訓示，心中非常忐忑不安。我第一時間就在反省自己做錯了甚麼，會引起你這政界資深長老的注意並給予指導？」

蔡素玉又指要向葉劉「資深長老」指教想不通的地方。

我一向都支持家珮，她也沒有對我有不是的地方，我何來要報她的仇？你是否把轉發(我只是轉發他人意見)對你或你黨任何不利消息的人就當成是你的敵人？他/她就是在報仇？那請問當天徐英偉又得罪你什麼？你又在報他什麼仇? 蔡素玉

蔡素玉繼續發炮，指葉劉曾貴為保安局局長，目前為行政會儀召集人，又是一黨之主席，「你對我轉寄訊息的指責，是要令香港小市民起寒蟬效應，從此不能也不敢發表意見？還是要轉向目標，蒙混大眾注意力？」

蔡素玉指，陳家珮逆線行車，不是違規泊車、過雙白線等，反問「逆線行車直接危害行人安全是小事一椿，不值大驚小怪的，是嗎？」她說，選民發表對他們選出來的議員的批評意見是否不應該，是否在報仇的敵對行為，又稱香港的法律如果很多外國都沒有相同的法律，議員就可以不需要遵守或不應受到任何批評？