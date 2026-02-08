民建聯「 隱形」議員親揭身份 魏明德：獨立議政不跟隨投票
撰文：洪芷菁
出版：更新：
建制大黨民建聯去年12月在第八屆立法會選舉中奪取20個議席，不僅穩守議會最大黨地位，議席總數更比上屆增加一個，但議會中其實還有「隱形」民建聯成員。身兼城大校董會主席的選委界議員魏明德昨日公開向傳媒談及自己的民建聯成員身份，但他同時強調自己在議會內獨立行事，參選時也沒有借用民建聯資源。
名列民建聯藉全國政協委員名單
魏明德是本屆議會40名「新丁」之一，他在參選時報稱沒有政治聯繫，但其與民建聯的關係在政圈內其實不算是大秘密。他為現屆全國政協委員，在民建聯官方網站的「人大、政協」名單中可找到他的名字，同屬民建聯黨友的全國政協委員還有香港北京社團聯會主席施榮懷、金利來集團主席曾智明等人。
中央港澳辦主任夏寶龍早前表達對議員期望，寄語要「多落區」聽基層意見，言猶在耳，魏明德昨日（2月7日）伙同兩名黨友——立法會議員鄭泳舜及深水埗區議員林偉文，在深水埗合辦地區辦事處。魏明德表示，他與深水埗有深厚聯繫，所服務的企業在該區開設「社區客廳」，他亦長年探訪區內長者及社區中心。
參與西部人才開發計劃與民建聯結緣
談及自己的民建聯身份，魏明德憶述，入黨源於參與西部人才開發計劃，他報名擔任義工，協助甘肅貧困學生，並連結大學教授與企業為他們提供培訓。甘肅之行後，他加入了民建聯。不過，他強調自己直僅為普通會員，從未在參選過程中借助民建聯的宣傳或資源，始終以獨立人士身份參與。
他舉例指，新民黨陳家珮提出一項無約束力議案時，民建聯選擇棄權，但他本人每次都投下贊成票。他形容，這反映他與民建聯在投票取向上各自獨立，各有原則，但目標一致「為香港好」。
根據民建聯公布的統計，該黨目前57,869人，立法會議員數目為20， 並沒有把魏明德計算在內。
城大校董會主席：非本地新生近4成有信心再增 多內地生因擇優錄立法會選舉｜廣西社團總會會長、城大校董會主席出征選委界立法會主席｜葉劉：李慧琼若連做兩屆或選特首 憂民建聯坐大預算案2026｜民建聯倡設抽獎式消費券谷市道 增子女免稅額助中產拆局｜李慧琼贏立法會主席有背後發功 民建聯獨大輿論沒成絆腳石