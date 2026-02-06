預算案2026｜民建聯倡設抽獎式消費券谷市道　增子女免稅額助中產

新一份《財政預算案》將於本月25日發表，立法會最大政黨民建聯今日（2月6日）與財政司司長陳茂波會面，提交以「變革前行 創富安民」為題的建議書，合共提出173項建議。民建聯建議政府在當前經濟穩步改善但仍存挑戰的環境下，應民生與經濟並舉，重點提議包括推出針對餐飲零售的「抽獎式電子消費券」，鼓勵市民留港消費，以及進一步提高子女免稅額及增設外傭扣稅，以減輕中產家庭負擔。



2月6日，民建聯向財政司司長陳茂波提交2026年度財政預算案建議書。（陳學鋒facebook

抽獎式消費券僅限周末使用

為提振本地零售及餐飲市道，民建聯提出設立「抽獎式電子消費券」。有別於以往的全民派發模式，民建聯此建議設有特定機制：市民需於周一至周五在港消費滿指定金額，才可獲得抽獎機會；中獎者所獲得的消費券，必須於當周的星期六或日使用。民建聯認為，此舉能針對性地刺激平日消費，同時將購買力鎖定於周末，鼓勵市民留港消費，帶動假日經濟。

子女免稅額倡增至15萬 設外傭扣稅

在紓緩市民生活壓力方面，民建聯重點關注中產及育兒家庭。該黨建議將子女免稅額由現時的13萬元上調至15萬元，並且容許有超過一名子女的父母分別申索個別子女的免稅額。同時，為鼓勵生育，建議延長初生子女可享額外免税額的期限，由現時的兩年增至三年。此外，考慮到不少家庭聘請外籍家庭傭工，民建聯亦建議新設「聘請外傭開支扣稅額」。

倡政府「代辦」樓宇維修 引入物聯網防火

針對舊樓維修及消防隱患，民建聯建議設立「自願性樓宇維修代辦服務計劃」。對於沒有成立業主立案法團的大廈，建議由屋宇署協助代辦相關法定驗樓及必需的維修工程，費用由業主分攤，以解決「三無大廈」維修難的問題。

在消防安全方面，針對火災中曾出現火警鐘失靈、消防喉無水或防煙門未關閉等情況，民建聯建議在樓宇規劃中引入物聯網防火預警系統，在關鍵位置安裝傳感器，一旦出現異常，系統可即時向管理處及住戶手機推送警報，提升防災能力。

推動黄金市場發展 建立港產品牌與認證標準

在經濟發展方面，民建聯提出一系列鞏固香港國際金融中心地位的建議，包括提供更多彈性以促進中概股與海外優質企業來港上市，優化虛擬資產交易平台等等。該黨重點主張推動黃金市場發展，建議加速擴建高規格黃金儲存設施、建立港產黃金品牌及認證標準、大力發展人民幣計價的黃金產品等等。

放寬醫療費用減免資格 涵蓋長生津所有受惠人

醫療方面，民建聯建議放寬醫療費用減免資格，讓所有領取「長者生活津貼」的受惠人均可獲得豁免，加強對基層長者的保障，以及加強提供公營夜間與假日醫療服務。