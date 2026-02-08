城大校董會主席：非本地新生近4成有信心再增　多內地生因擇優錄

港府近年推動建設國際專上教育樞紐建設，打造「留學香港」品牌。身兼城大校董會主席的立法會議員魏明德表示，城大連續兩年被評為全球最國際化大學，去年非本地本地生佔新生比例近4成，有信心進一步擴大。他續指，城大取錄較多內地生，佔非本地生65%，因擇優錄取。他表示，在議會上主要關注推動教育、科技、人才與金融的一體化發展，而大學發展應著重國際化與創新。



身兼城大校董會主席出任立法會議員魏明德接受訪問時表示，2024/25學年，城大本科新生中非本地生的比例目前已接近40% 。（洪芷菁攝）

非本地生中內地佔65% 稱非因成績優秀 非刻意多取錄

魏明德接受訪問時表示，去年城大本科新生中非本地生的比例目前已接近40% ，而非本地生中內地生佔65%，會繼續提高非本地生的整體比例。八大非本地生限額下年起將進一步由40%，升至50%，他表示，有信心憑藉教職員在全球的推廣工作，以及科研成果吸引合作，相信能在短期內達成目標。

他提及，城大學連續兩年被評為全球最國際化大學，學生來自約100個國家和地區。他舉例，如哈薩克斯坦每年有約200名學生透過嚴格挑選入讀，包括成績審核與面試，他們平均分數最高，甚至高於內地學生。他強調，內地學生成績固然優秀，但大學並非刻意多錄取他們，而是依據成績擇優錄取。

魏明德、鄭泳舜、林偉文議員辦公室開幕禮。（洪芷菁攝）

關注推動教育、科技、人才與金融一體化發展

身兼城大校董會主席及立法會議員，他表示關注點在於推動教育、科技、人才與金融的一體化發展。他解釋，教育能吸引和培養人才，科研成果透過技術轉化可推動經濟，而金融則為整個過程提供支撐。被問及與其他議員關注點的異同，他認為立法會議員各有專長，彼此互補。每個人都有自己的理念，就像「九十個人其實是九十個兄弟姊妹，一起合作，一加一遠大於三」。

對於中央希望香港擦亮高教界金招牌，他認為大學發展應著重兩個「I」：國際化（Internationalization）與創新（Innovation），推動創科教育。

辦公室內部情況。（洪芷菁攝）

被問及上屆也有身兼大學高層的人士出任立法會議員，但後期多卸任或離開實務工作，有否信心兼顧大學工作，他就指每個人選擇不同，不評論他人決定。

對他而言，立法會議員與校董會主席的理念一致，在城大培育科研成果及年青人成為全球領袖；而立法會就政府的工作，提供更好的建議，兩者相輔相成。

魏明德計劃在四個地區設立辦事處，除了深水埗，還包括荃灣、葵涌及東區等。(洪芷菁攝）

與民建聯黨友設深水埗辦事處

魏明德與民建聯黨友鄭泳舜、林偉文在深水埗合辦地區辦事處，昨日舉行開幕禮。他解釋，過去在深水埗開展服務多年，例如探訪長者及社區中心，與該區有深厚聯繫。而他所服務的企業在深水埗設有「社區客廳」，長期服務當區居民。另外，他指城大過去亦推動學生（包括國際生）在該區進行社區活動，促進他們融入社區、學習服務大眾。

至於地區辦事處的設立規劃，他目前計劃在四個地區設立，除了深水埗，還包括荃灣、葵涌及東區等。

魏明德、鄭泳舜、林偉文議員辦公室開幕禮。（洪芷菁攝）

曾稱無政治聯繫 實為民建聯成員 魏明德：獨立身份行事

根據議會網頁，魏明德未有所屬政治團體。他表示，自己屬民建聯成員，但始終以獨立身份行事。他回憶當年加入民建聯，是源於參與西部人才開發計劃，他報名擔任義工，協助當地貧困學生，並連結大學教授與企業為他們提供培訓。甘肅之行後，他因而加入民建聯，但一直僅為普通會員，從未在參選過程中借助民建聯的宣傳或資源，始終以獨立人士身份參與。

他舉例，當新民黨陳家珮議員提出一項無約束力議案時，民建聯選擇棄權，而他本人則每次都投下贊成票。這反映他與民建聯在投票取向上各自獨立，各有原則，但目標一致「為香港好」。