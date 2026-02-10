黎智英判刑｜李家超稱黎重判20年　是對危害國安歹毒圖謀嚴厲警告

壹傳媒創辦人黎智英違反3項《國安法》罪成，周一（9日）被法院判囚20年。行政長官李家超今（10日）稱黎智英透過《蘋果日報》長期荼毒市民、賣國禍港，被重判20年罪有應得，亦是對危害國家安全的歹毒圖謀發出的嚴厲警告。他又表示一直有外部政治勢力試圖攻擊香港國安法，預計攻擊陸續有來。



行政長官李家超今（10日）稱黎智英透過《蘋果日報》長期荼毒市民、歪曲事實、賣國禍港，罪有應得。（楊凱力攝）

李家超：黎被重判20年 嚴厲警告危害國安歹毒圖謀

國務院今早發佈《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，特首李家超今早於行政會議前會見記者，指白皮書令提醒大眾必須對國安風險時刻警惕，更是對出賣國家和香港的叛徒最嚴正的警告。他形容黎智英背叛國家和香港特區，昨日被法庭重判入獄20年，是對勾結外部勢力並危害國家安全的歹毒圖謀發出嚴厲警告。

黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判入獄20年彰顯法治，伸張正義。黎智英長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨、歪曲事實，蓄意製造社會對立、美化暴力。（他）公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉、賣國禍港、損害國家和香港利益、罪證纍纍、罪有應得。 行政長官李家超

壹傳媒創辦人黎智英違反3項《國安法》罪成，昨日（9日）被法院判囚20年。

稱黎誤導市民2019年犯法、變得激進暴戾

雖然他認為判刑彰顯了法治和公義，但稱社會已承受沉重代價。他提到2019年反修例事件中，在黎智英及《蘋果日報》的「荼毒」下，部分市民及青年人被誤導而犯法，變得激進暴戾，大肆破壞公共設施、衝擊政府大樓、立法會等，製造炸彈，稱警方及早行動才避免大量傷亡。截至去年底有2,400多人因反修例事件期間所犯的各種罪行，承擔法律後果，李家超認為可見黎智英團夥及《蘋果日報》的惡貫滿盈。

李家超提到2019年反修例事件中，在黎智英及《蘋果日報》的「荼毒」下，部分市民及青年人被誤導而犯法，變得激進暴戾，幸好警方及早行動才避免大量傷亡。。（資料圖片/鄭子峰攝）

預料外國勢力抹黑持續

李家超表示一直有外部政治勢力試圖攻擊香港國安法，預計攻擊陸續有來，形容有人為了確保自身國家安全利益凌駕於他人，而他並不會容許這些事情發生。香港特區政府已完成《基本法》第23條本地立法，制定《維護國家安全條例》，築起維護國家安全的法律屏障。特區政府會堅定不移維護國家安全，保障香港市民的合法權益。