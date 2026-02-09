黎智英判囚20年｜陳國基、陳茂波指彰顯公義　梁振英促緝拿黎子女

壹傳媒創辦人黎智英去年底被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今早被法庭判囚20年。特區政府三名司長各自發聲明回應裁決，其中政務司司長陳國基與財政司司長陳茂波均表明黎智英罪有應得，判決彰顯公義；律政司司長林定國則表示，鑑於案件可能有後續法律程序，現階不會就判決內容作具體評論，他感謝案中檢控團隊的努力，強調律政司會繼續做好維護國家安全的工作。



全國政協副主席梁振英亦指黎智英罪有應得，他又稱，希望能夠盡早將黎智英「乞求外國政府政客干預法庭審訊的子女」緝拿歸案。



壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成，連同6名《蘋果》高層，以及重光團隊的兩名成員李宇軒和陳梓華2月9日判刑，相信載有案中被告的囚車今早8時多抵達西九龍法院。（梁鵬威攝）

梁振英：想知黎罪行，可看看我冒安全風險所揭露事實

梁振英在社交平台發文稱，黎智英惡貫滿盈，大家如果想重溫其的罪行，「可以翻閱審訊期間的法庭報道，也可以看看過去多年來我冒着個人和家人安全風險在Facebook 揭露黎智英犯案的事實」。

梁振英強調，黎智英絕非西方傳媒貼標籤形容的「企業家」和「傳媒人」，更加不是「民主鬥士」。

希望能夠早日將黎智英案的從犯、以及乞求外國政府政客干預法庭審訊的子女緝拿歸案。 全國政協副主席梁振英

陳國基：判決充分體現多行不義必自斃

陳國基在社交平台表示，法庭以事實為依據，以法律為準繩，對黎智英這個危害國家安全的首惡分子定罪量刑，彰顯香港特區履行維護國家安全憲制責任，彰顯香港特區法治維護公平正義，也是多行不義必自斃法理天道的充分體現。

黎智英今早上庭時未見有明顯消瘦。

陳國基形容，黎智英的罪行受到應有的法律制裁，也給全港市民尤其是青少年朋友帶來很多警示和深思，讓大家想清楚，維護國家安全事關每個人的福祉，就好像空氣和水一樣不可缺少。他強調，國家安全是香港穩定繁榮的根基，危害國家安全的風險仍然存在，必須保持警惕。

我呼籲廣大市民、特別是青少年，要特別小心像黎智英之流別有用心的人，利用你們的善良和稚嫩，操弄你們的認知和心智，扭曲你們的動機和行為，把你們變成實現他們邪惡圖謀的棋子。 政務司司長陳國基

陳茂波：判刑向各界發出明確信息

陳茂波表示，高等法院就黎智英及《蘋果日報》三家關連公司危害國家安全的案件判刑。是香港司法制度下依法公正審判的結果。他指出，黎智英多年來以《蘋果日報》操控輿論，反中亂港、煽動對中央和特區政府的仇視、煽動分裂，以至鼓吹外部勢力干預中國內政，嚴重危害國家安全與香港社會的安全穩定，亦打擊了投資者信心以及香港國際商貿和金融中心的聲譽。法庭對他依法懲處，讓正義得以伸張。

司法機構上周五公布黎智英案將於周一判刑後，當日下午已開始出現排隊人龍。(陳曉欣攝)

陳茂波強調，此次判刑向各界發出了明確的訊息：香港是法治社會，任何人若試圖危害國家安全、干擾法治，必會承擔嚴重的法律後果。

依法保障國家安全，就是保障廣大市民在安全、穩定的環境下生活的權利和自由，同時也是保障海內外營商者和投資者的利益。 財政司司長陳茂波

林定國：案件或有後續法律程序 暫不具體評論

林定國則表示，由於案件可能尚有後續法律程序，律政司現階段不會就判決內容作具體評論，有需要時會在後續司法程序中向法庭詳細闡述。他強調，在本案及其他所有國安案件中，律政司一直以來都盡心竭力依法履行憲制責任，做好檢控工作，以確保在實際上所有國安法律都能全面和準確落實和執行，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，令違反相關法律的人士必須依法承擔責任。

未來律政司必定一如既往，上下一心，依法履職，做好維護國家安全的工作。 律政司司長林定國