黎智英判囚｜何永賢：亂港惡行累房屋建設舉步維艱　成為「問題」

壹傳媒創辦人黎智英去年底被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今早被法庭判囚20年。特區政府一眾司局長各自發聲明回應裁決，其中，房屋局長何永賢指黎智英等人罪有應得，其亂港罪行曾令香港被拉入泥沼之中，年輕人被鼓動、利用作出違法行為，耽誤一批批年輕人的前程，房屋建設亦受其害。



黎智英今早上庭時未見有明顯消瘦。

何永賢在社交平台發文稱，黎智英等被告判刑是法治的彰顯，各人罪有應得，清晰宣告任何挑戰國家安全的行為，都會受到嚴懲，令社會真正告別亂象，也讓社會深刻體會維護國家安全的重要性。

何永賢稱，隨着國安法實施，黎智英等人被捕，香港維護國家的屏障愈築愈牢，政府才能乘着由亂到治、由治及興的勢頭，集中精力謀發展，包括房屋建設工作。她提及，現時每年穩定的房屋供應，逐漸消化過去多年累積的公屋輪候隊伍；簡約公屋快速興建則讓社會可以一起邁向告別劣質「劏房」的目標，這些都說明安全是發展的前提。

過往香港在黎智英及其《蘋果日報》相關犯罪團伙的干擾下，社會發展受阻，陷入混亂、失序、拉扯角力的局面，民生大小事項都被無辜拉布，連房屋的建設也舉步維艱，以至過往談起「房屋」，總是連帶着「問題」二字。 房屋局局長何永賢

羅淑佩：黑暴曾重創旅業 將藉弘揚中華文化增國家認同

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦表示，裁決彰顯公義，充分反映法庭認為罪行重大，必須嚴懲。她回想，2019年「黑暴」期間，香港遭受嚴重打擊，在文體旅方面，多項深受市民和旅客喜愛的大型活動被迫取消或延期，重創香港經濟，對香港作為「盛事之都」的國際聲譽亦造成重大影響。

司法機構上周五公布黎智英案將於周一判刑後，當日下午已開始出現排隊人龍。(陳曉欣攝)

羅淑佩強調，維護國家安全人人有責，文體旅局將繼續積極參與維護國家安全的重要工作，同時努力推動弘揚中華優秀文化，包括全力推進中華文化節和中國通史系列展覽兩個品牌項目、設立介紹國家發展和成就的博物館及中華文化體驗館。

市民能更加深入了解中華文化的博大精深，深化對國家歷史與發展的認識，便會進一步增強對國家的認同感與民族自豪感，從而主動自覺守護國家安全，確保香港長治久安，「一國兩制」行穩致遠。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

甯漢豪：把握穩定局面 全力推進土地發展

發展局局長甯漢豪表示，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。過往社會及議會出現內耗，嚴重阻礙了香港的發展步伐，令香港發展停滯不前，國安法例的實施明顯地發揮了穩定社會的作用，提供一個安全穩定的環境，讓香港推動並落實發展。

甯漢豪強調，社會的穩定得來不易，要好好把握穩定局面，全力拼經濟、謀發展、惠民生。發展局會全力推進土地發展，運用創新思維和採用更多元的發展模式，訂立發展北部都會區的專屬法律，以加快北部都會區的建設；加強對樓宇維修及建築工程的規管制度；拆牆鬆綁簡化行政程序，更好結合「有為政府」和「高效市場」。

我們要藉着高效發展推動香港繁榮昌盛，並充分發揮香港在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，更好融入國家發展大局，貢獻國家所需。 發展局局長甯漢豪