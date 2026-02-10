外交部駐港公署致信《華爾街日報》　斥涉黎智英判刑社論罔顧事實

壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及煽動罪成，昨日（9日）被判監禁20年。其後美國《華爾街日報》發表社論《黎智英被判處死刑》，並在文中提及香港「如今已完全置於北京的鐵蹄之下」。外交部駐港公署新聞發言人今（10日）致信該報，提出6點反駁，並指該社論顯然是一份早有準備的「預製菜」，內容罔顧事實，充滿偏見，嚴重誤導公眾。



壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及煽動罪成，被判監禁20年。（資料圖片）

《華爾街日報》社論以「死刑」形容黎智英的判刑

《華爾街日報》在黎智英被判刑後，發表題為《黎智英被判處死刑》的社論，文中指「It confirms that Hong Kong, which was promised autonomy for 50 years after 1997, is now firmly under the iron boot of Beijing.（這證實了香港，這個曾獲承諾在1997年後享有50年自治權的地方，如今已完全置於北京的鐵蹄之下。）」

《華爾街日報》發表的社論《黎智英被判處死刑》。（網上截圖）

外交部駐港公署新聞發言人提出6點反駁，包括：

・《華爾街日報》認為20年監禁就等於死刑，那我告訴你，黎智英是罪有應得，被判20年是大快人心。香港早在1993年就正式廢除死刑，貴報更應專注研究美國法院判下的百年、千年甚至萬年的刑期與死刑之間的關係。

・《華爾街日報》認為黎智英憑藉「媒體人」的身份犯罪可有權豁免，那我告訴你，這種觀點大錯特錯！法律面前，任何身份都不是擋箭牌，任何罪犯都難逃法律的制裁。

・《華爾街日報》認為這次判決是「極大的不公」，那我告訴你，該案的庭審在市民、媒體、外國領事官員的密切見證下，全程公開透明，程序無可指責，量刑於法有據，罰當其罪，完全是正義的伸張，何來不公！

・《華爾街日報》認為此次判決確認了「香港如今牢牢置於北京治下」，那我告訴你，這恰恰證明你們對「一國兩制」制度存在嚴重誤解——須知香港是中國的一部分，「一國」始終是「兩制」的前提和基礎，任何試圖脫離「一國」的行為，都是衝撞國家安全底線的犯罪行為，必須承擔相應罪責。

・《華爾街日報》質疑香港現狀，感嘆「時代的終結」，那我告訴你，香港終結的是被反中亂港分子搞得暴力橫行、烏煙瘴氣的舊時代，開啟的是由治及興、積極打造經濟發展「千里馬」的嶄新時代。2025年，香港經濟發展取得了一系列亮眼數據，無需我再重複。

・至於《華爾街日報》認為因囚禁某個人而招來媒體非議是得不償失，那我告訴你，堂堂正正的中國人從來不惹事，也絕不怕事，某些媒體的雜音撼動不了中國人依法行事的決心，依法懲治黎智英，無可指摘。

指《華爾街日報》兩年前搬離香港：遠隔山海者只能憑空杜撰

外交部駐港公署新聞發言人續指，根據香港美國商會的報告，86%的受訪在港美國企業認為香港作為國際商業中心具有競爭力，94%的企業對香港法治有信心，92%的在港美國企業無意將總部搬離香港。發言人表示，《華爾街日報》兩年前搬離香港是不合時宜的決定，遠隔山海者只能憑空杜撰、被自己的謊言蒙蔽，罔顧事實者只能閉門造車，寫不出真知灼見。