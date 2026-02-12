黎智英判刑｜崔建春發表署名文章：判決結果是法治及正義的勝利

外交部駐港公署特派員崔建春2月11日發表署名文章，指壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力，被判20年監禁，是法治及正義的勝利，鄭重並明確告訴世人——香港是法治社會，有法必依，執法必嚴，違法必究。



6月21日，外交部駐港公署特派員崔建春出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

崔建春在《南華早報》發表題為《黎智英案判決結果是法治的勝利》的署名文章，稱黎智英罪有應得，犯罪事實鐵證如山，判決結果大快人心。文章指出，對黎智英的審判，充分彰顯香港司法的獨立和公正。整個審理過程不受任何外部壓力影響，程序公正、事實清楚、證據充足，法庭依法作出裁決，充分彰顯了香港司法專業性、透明度和公正性。

敦促個別美西方政客尊重事實和法律

不過，總有個別美西方政客無視事實與法律，不擇手段誤導公眾、干預本案。以「政治訴訟」污名化特區依法辦案者有之；以所謂「制裁」威脅香港司法人員者有之；以「新聞工作者」「民主倡導者」為護身符為黎智英貼標簽者有之；以黎智英健康不佳打悲情牌、博同情心者有之。可謂形形色色、花樣百出。「悲情和光環」掩蓋不住黎智英的累累罪行，「誹謗和制裁」影響不了特區捍衛法治的堅定信念，正義必將在法律面前得到伸張。

文章指出，中國中央政府堅定支持香港特區依法懲治罪犯，堅決捍衛國家安全。他敦促個別美西方政客尊重事實和法律，客觀、公正對待對黎智英的判決。相信在「一國兩制」方針和法治精神指引下，香港必將保持長期繁榮穩定，必將為國家乃至世界的繁榮發展做出更大貢獻。