黎智英判刑｜鄧炳強去信《每日電訊報》　斥評論文章侮辱讀者智商

壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法，被法院判囚20年。保安局局長鄧炳強周四（12日）致函英國《每日電訊報》(The Telegraph) ，指責該報9日刊發有關黎智英案的評論不實，危言聳聽及具有誤導性，是對讀者智商的侮辱。



保安局局長鄧炳強資料圖片。（楊凱力攝）

《每日電訊報》當日評論以《中國侮辱了英國 —— 一名英國新聞工作者實際上已被判死刑》為題，鄧炳強指字眼惹人注目，但顯然是內容錯誤。他在致發該報的信中駁斥，黎智英是中國人，中國並不承認雙重國籍。根據香港特別行政區（香港特區）法律和中華人民共和國法律，黎智英是中國公民。作為一名在香港特區犯罪的中國人，他理應在香港特區服刑，這是合乎邏輯的。

鄧炳強又稱，儘管評論文章語氣危言聳聽，但他要向讀者強調，香港並不存在死刑。他也重申，黎智英並非因其政治理念而受審，此案也與新聞自由無關。法庭明確認定黎智英為該案主謀，經過156天公正公開的庭審，在公眾、媒體和世界各地觀察員的見證下，最終判處黎智英20年有期徒刑。庭審期間，法庭審閱了多達2,220件物證、超過8萬頁文件，以及聽取了14名控方證人的證詞。此外，黎智英本人也出庭作證52天。

鄧炳強在信中強調，法庭的判決理由和量刑理據均公開透明，供公眾檢視。法庭的判決表明，香港的法治健全有力，法律面前人人平等。他又稱，任何認為某些人可以免於承擔違法行為法律責任的提議，都等同於鼓吹違法特權，完全違背了法治精神。