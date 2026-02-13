民建聯區議員潘志成違泊緊急消防通道　 致歉稱日後會多加留意

工聯會葵青區議員周潔莹近日被揭將私家車違規駛入屋邨消防通道，並停泊於行人路上卸貨後，同區民建聯區議員潘志成周二（10日）也被指將座駕違泊於緊急消防通道。事件遭媒體曝光後，潘志成周四（12日）深夜在社交平台發文，為事件鄭重向公眾致歉，稱明白事件對公眾產生不良觀感，並承諾日後會多加留意。



圖為2026年2月12日，民建聯葵青區議員潘志成在社交平台發文，為違規泊車一事致歉。（潘志成Facebook截圖）

據指出，潘志成10日把座駕停泊於葵芳邨的緊急消防通道，他在社交平台指位置在葵芳廣場側。民政事務總署表示，葵青民政事務處獲悉事件後已即時嚴肅跟進，並提醒對方遵守有關規定，糾正錯誤做法。葵青區議會主席亦會以書面方式，嚴正提醒潘志成，並請全體議員務必加倍留意，謹慎行事。

工聯會區議員周潔莹日前與黨友、立法會議員陳穎欣一起撰寫揮春，派予市民。（ 周潔莹facebook）

同區工聯會區議員周潔莹日前亦為違泊致歉

潘志成至周四晚為事件發文道歉，並承諾日後會多加留意。而僅在數日前，同區區議員周潔莹被指將車違泊於葵涌石籬邨石歡樓高層地下的行人路，該處旁為消防通道。 她事後承認錯誤並致歉，解釋因物資過多且升降機故障才出此下策。

本周日（7日），民政及青年事務局局長麥美娟表示，葵青民政事務專員兼區議會主席已作口頭提醒，亦已發信嚴正提醒有關的區議員，提醒「大家的行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望」。 不過，潘志成之後仍被發現違泊問題。