接連有區議員違泊阻消防通道　麥美娟：將再三提醒謹言慎行

近日接連有區議員被揭發違例泊車，阻塞消防通道。民政及青年事務局局長麥美娟今日（2月13日）表示，特區政府非常重視區議員履職表現，對於個別區議員涉嫌作出違法行為，區議會主席已書面作出嚴正提醒。她強調，區議員日常言行舉止應符合社會期望，將再三提醒全體區議員履職盡責、謹言慎行。



葵青區兩區議員接連被揭在屋邨違例泊車

繼工聯會葵青區議員周潔莹日前被揭發在屋邨內違例泊車，阻塞消防通道後，同區的民建聯區議員潘志成周二晚亦涉嫌違泊，阻塞屋邨的緊急消防通道。

工聯會區議員周潔莹日前與黨友、立法會議員陳穎欣一起撰寫揮春，派予市民。（ 周潔莹facebook）

周潔莹事後承認錯誤並致歉，承認事件可能影響市民對區議員的觀感，並且承諾日後不會再犯。

潘志成昨日深夜亦在社交平台發言「鄭重向公眾致歉」，稱已明白事件對公眾產生不良觀感，並承諾日後會多加留意。

圖為2026年2月12日，民建聯葵青區議員潘志成在社交平台發文，為違規泊車一事致歉。（潘志成Facebook截圖）

葉吉江危駕罪成 成首位被罰停職區議員

區議員駕駛操守問題並非近期首見。去年9月，屯門區議會委任議員葉吉江因危險駕駛罪成，成為首位根據「區議員履職監察制度」被處分的區議員。

屯門區議員葉吉江涉逆線行駛撞對頭的士，他原被控醉駕，經認罪協商後認危險駕駛罪。(葉吉士facebook)

葉吉江涉及一宗酒後駕駛及逆線行車撞的士案件，最終承認危險駕駛罪，被法庭判處200小時社會服務令及停牌6個月。麥美娟根據調查委員會建議，認為其判刑構成行為失當，決定暫停其區議員職務一星期。在停職期間，葉吉江不得以議員身分行事，且被扣起相關期間的酬金及津貼。