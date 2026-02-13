接連有區議員違泊阻消防通道 麥美娟：將再三提醒謹言慎行
撰文：文維廣
出版：更新：
近日接連有區議員被揭發違例泊車，阻塞消防通道。民政及青年事務局局長麥美娟今日（2月13日）表示，特區政府非常重視區議員履職表現，對於個別區議員涉嫌作出違法行為，區議會主席已書面作出嚴正提醒。她強調，區議員日常言行舉止應符合社會期望，將再三提醒全體區議員履職盡責、謹言慎行。
葵青區兩區議員接連被揭在屋邨違例泊車
繼工聯會葵青區議員周潔莹日前被揭發在屋邨內違例泊車，阻塞消防通道後，同區的民建聯區議員潘志成周二晚亦涉嫌違泊，阻塞屋邨的緊急消防通道。
周潔莹事後承認錯誤並致歉，承認事件可能影響市民對區議員的觀感，並且承諾日後不會再犯。
潘志成昨日深夜亦在社交平台發言「鄭重向公眾致歉」，稱已明白事件對公眾產生不良觀感，並承諾日後會多加留意。
葉吉江危駕罪成 成首位被罰停職區議員
區議員駕駛操守問題並非近期首見。去年9月，屯門區議會委任議員葉吉江因危險駕駛罪成，成為首位根據「區議員履職監察制度」被處分的區議員。
葉吉江涉及一宗酒後駕駛及逆線行車撞的士案件，最終承認危險駕駛罪，被法庭判處200小時社會服務令及停牌6個月。麥美娟根據調查委員會建議，認為其判刑構成行為失當，決定暫停其區議員職務一星期。在停職期間，葉吉江不得以議員身分行事，且被扣起相關期間的酬金及津貼。
民建聯區議員潘志成違泊緊急消防通道 致歉稱日後會多加留意工聯會區議員周潔莹涉違泊阻消防通道 麥美娟：已發信嚴正提醒工聯會「小花」區議員違泊阻消防通道 致歉稱「街站物資要落貨」民建聯區議員黃偉憧派錯菲律賓月曆 初三竟不是紅日｜政壇諸事町政壇諸事町︳民建聯一樣無面畀 立法會競選車沙田違泊被鎖 屯門委任區議員葉吉江危駕罪成 民青局罰停職一周 期間不可取酬