民建聯區議員黃偉憧派錯菲律賓月曆　初三竟不是紅日｜政壇諸事町

新一年，不少區議員一如以往向街坊派月曆，今日（9日）有市民發現民建聯大埔地區委員會界別區議員黃偉憧疑派錯月曆，不只農曆年初三不是公眾假期，本身是平日的2月25日年初九更變成紅日，月曆顯示當天是「人民力量革命紀念日」。翻查資料，菲律賓將2月25日列為假期，紀念1986年推翻馬可斯獨裁統治。黃偉憧其後為校對月曆疏忽道歉。



民建聯區議員黃偉憧疑派錯菲律賓月曆

民建聯區議員黃偉憧派錯菲律賓月曆 初三竟不是紅日

事源有網民在社交網站Facebook群組「大埔 TAI PO」上載兩張月曆相片，月曆印上民建聯「黃偉憧大埔區議員」的名字，以及「招商幸福部」、「招商永隆銀行」的名稱。該人說，懷疑自己看錯很多次，指為何「香港農曆新年假期唔係放17 、18 、19，2月25號係咩公眾假期。後來發現日曆唔係香港公眾假期。唔知派畀咩街坊睇」。

民建聯區議員黃偉憧疑派錯菲律賓月曆

細心看月曆相片，不只農曆年初三不是公眾假期，本身是平日的2月25日年初九更變成紅日，月曆顯示當天是「人民力量革命紀念日」。翻查資料，菲律賓將2月25日列為假期，紀念1986年推翻馬可斯獨裁統治。

民建聯區議員黃偉憧

黃偉憧在社交平台Facebook發道歉聲明。（黃偉憧FB）

黃偉憧致歉：校對過程中疏忽 誠懇接受批評並檢討

黃偉憧其後在社交平台Facebook發道歉聲明，指其早前印製及派發的新春日曆出現錯誤資訊，謹向受影響街坊居民鄭重致歉。

民建聯區議員黃偉憧

他承認自己校對過程中疏忽，導致日曆內容有誤，對各位造成混淆及不便深表歉意。他說誠懇接受市民批評，並會深刻檢討，避免同類錯誤，再次為事件致歉。