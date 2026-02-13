農曆新年除夕交通　港鐵主要路線通宵服務　機場快線延長行駛時間

馬年將至，運輸署周四（13日）公布，為配合農曆新年除夕（16日，年廿九）的節慶活動，港鐵重鐵路線當晚除機場快線及迪士尼線外，其他路線和輕鐵線都會通宵行駛；機場快線、港鐵巴士第506、K51及K54A號線將會延長服務時間。城巴及九巴增開8條特別巴士路線於年初一（17日）凌晨提供特別巴士服務。



運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。



▼2月11日 維園年宵市場開幕▼



+ 19

運輸署表示，多區會實施特別交通安排：港島區（包括銅鑼灣、天后近維多利亞公園一帶）、九龍區（包括黃大仙祠及觀塘遊樂場）及新界區（包括荃灣沙咀道遊樂場、上水石湖墟、屯門天后廟廣場、大埔天后宮風水廣場及沙田源禾遊樂場附近一帶），多處地點於當晚分階段實施封路及交通改道。部分於上述地區的停車位、的士站及公共小巴站會暫停使用。

因應封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移。

▼2月10日 維園年宵市場開幕前夕▼



+ 18

港鐵服務會有以下加強服務安排：

．港鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）將於大除夕下午3時起分階段加密班次，並在其他時段因應乘客需求而加強服務；

．港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務；

．機場快線、港鐵巴士第506、K51及K54A號線將會延長服務時間。



巴士服務：

．8條特別巴士路線（城巴第38S；九巴第N43、N64P、N243、N272；及過海巴士第N116、N600及N601號線）會於年初一（17日）凌晨提供特別巴士服務；

．專營巴士公司會調整253條路線（包括39條城巴、128條九巴及86條隧巴路線）的班次／開出時間或取消部分路線的特別班次、延長22條路線（包括21條九巴及一條隧巴路線）的服務時間和加強八條路線（包括七條九巴及一條隧巴路線）的服務；

．港島、九龍及新界區內有共九條專線小巴路線會延長服務時間；



電車服務：

電車服務會按乘客需求加強班次服務。

中環至半山自動扶梯系統將延長服務時間至年初一凌晨3時。

▼2月10日 市面不少地方洋溢新年氣氛▼



+ 13

運輸署表示，會與警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排，提醒市民留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息；有關特別交通及運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。