用「龜兔賽跑」寄語港人堅持進步　李家超： 態度決定高度

行政長官李家超接受傳媒訪問時表示，會積極吸納國際及本地基金投資北部都會區，並推動政府與市場結合，拆牆鬆綁。他又認為，香港作為國際金融中心，需要多元化發展，而拓展黄金交易中心將是機遇所在。



李家超又寄語港人要積極進取，他以龜兔賽跑的故事為例指，「態度而非天賦決定了你的高度」。



行政長官李家超李家超（右一）探訪油麻地駿發花園的居民。（政府新聞處）

北都發展需龐大資金 積極吸納國際和內地投資

李家超接受《信報》和Now Tv聯合專訪，提到北都發展。他指出，北都佔全港三分之一的土地，所需資金必然相當龐大，不可能單靠本地資金，而是要積極吸納國際和內地資金。

他表示，政府會為北都度身訂造不同政策包，吸引更多海內外企業進駐。他舉例指，「片區開發」模式讓發展商自行決定發展次序，亦可與政府討論合作方式，包括可接受分階段發展，投資者可以分期支付地價、換地發展等。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，用一章篇幅討論「加快發展北部都會區」。（鄭子峰）

特區政府計劃在今年內完成北都專屬法例的立法程序，李家超表示，以往有企業對政府審批程序有疑問，加上不同行業各有需求，因此希望透過訂立專屬法例來確立整體發展框架，在框架內按實際需求不斷優化。

發展黃金交易中心將帶來龐大乘數效應

談及香港金融產業前景，李家超表示，香港股票市場已發展得相當成功，隨着環球政治環境愈趨複雜，具避險性質的黃金資產受青睞，若香港能夠成為黃金交易中心，更多交易、結算，以至實物交割都在香港進行，將為本港帶來龐大的乘數效應，除了推動金融產品發展，亦為專業服務創造更多機會，認為是多贏的政策。

李家超指出，去年就施政報告展開諮詢時，已發現不少內地機構投資者參與黃金交易，若香港成為亞太區內黃金交易中心，進行實物交割，將更為便利內地投資者。他補充，香港要建立黃金倉儲，以三年超越2000噸為目標，以配合黃金交易結算系統建設。

回應對香港負面評論 李家超：或出於嫉妒

近年外界對香港發展前景有不少負面評論，對此，李家超表示，他接觸的人對香港看法都很正面。他以買股票為例指，有人「買中、買贏」，亦有人「買輸」。他指出，部分負面評論背後或出於競爭對手的嫉妒，甚或帶有政治目的，但實力代表一切。

他引述英文名言「attitude, not aptitude, determines your altitude」（態度而非天賦去決定你的高度），寄語港人要認真堅持，不斷進步。