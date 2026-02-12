特區政府首制定五年規劃　李家超：目標今年完成對接十五五規劃

特區政府將首次制定五年規劃，行政長官李家超今日（12日）表示，「香港五年規劃」將由他主導、政制及內地事務局會主責。他已指示各政策局成立預備小組並開展準備工作，在「十五五」規劃的內容和細節正式公布時，預備小組便轉為對接「十五五」規劃編制小組，全速工作，目標是在今年內完成對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」。



李家超今早（12日）主持融入國家發展大局督導組會議，領導全體司局長開展對接「十五五」規劃的準備工作。（李家超Facebook）

李家超早前透露，將領導整個特區政府不同政策局和部門，主動對接「十五五」規劃，並首次為香港制定五年規劃。

他在社交平台發文稱，今早主持融入國家發展大局督導組會議，領導全體司局長開展對接「十五五」規劃的準備工作。他透露，在會上強調將領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，推動香港更好融入及服務國家發展大局。

李家超：五年規劃為本港發展提供路線圖和時間表

他又指，對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」，會是宏觀性、戰略性和前瞻性的重要文件，勾勒未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表，需要全政府、跨部門、多領域的投入及協作。他指出，全體官員必須有改革思維，確保「香港五年規劃」有前瞻性和宏觀性的戰略發展方向和目標。

李家超今早（12日）主持融入國家發展大局督導組會議，領導全體司局長開展對接「十五五」規劃的準備工作。（李家超Facebook）

李家超主導 政制及內地事務局會主責

李家超表示，對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」將影響深遠。李家超會主導有關工作，政制及內地事務局會主責，各司長全力推動，各局長全力支持和參與。

他透露，已指示各政策局成立預備小組並開展準備工作，在「十五五」規劃的內容和細節正式公布時，預備小組便轉為對接「十五五」規劃編制小組，全速工作，目標是在今年內完成對接「十五五」規劃的「香港五年規劃」。