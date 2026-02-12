立法會下午「拉大隊」行維園花市　每人最低消費888撐市道

全港花市近日相繼開鑼，立法會議員的維園「花市團」亦將於今日（13日）下午三點出發。據了解活動共41人參加，將分為6至8組，大主席李慧琼、「班長」陳振英、各個版塊及獨立議員都有份，可謂人才濟濟。有知情人士說，活動是為幫襯市道，故大家不會「齋行街」，會依據「發發發」的好意頭，定下「最低消費」888元。有議員更坦言，參加活動並非為「爭知名度」，亦收到「最好樣樣幫襯」的建議。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

消費至少888元 有議員指非爭知名度

有參團議員透露，通知列明活動是為「支持本地經濟」，故議員將分組到青少年攤檔、乾濕貨及花農攤位，預計會有6至8組人，且每位議員被建議帶齊足夠現金和環保袋，消費不少於888元。

逛花市行程下午3時開始，一眾議員2時40分在立法會集合，一起坐專車去維園，下車後先影大合照，然後再分組購物。有男議員笑言，相信活動氛圍很好，「唔係爭取知名度」，有建議是「最好樣樣幫襯」。他預計消費至少千元，又稱以往較少購物經驗，今次正好向團內女議員學習，或會置辦健康產品、年糕、蘭花等。

近半數議員參與 涵蓋各大版塊

《香港01》上周曾報道，各版塊對今次行花市活動相當重視，相信是源於中央強調落區的重要性後，議會內落區文化逐漸深厚。

縱覽今次花市團名單，41人佔議會半數，不僅民建聯、勞聯、工聯會等政黨成員榜上有名，「G19」「C15+」等版塊、乃至獨立傾向的議員都有份。不過多於一位參團議員坦言，事先並無收到提醒或鼓勵參團，屬自願參與。