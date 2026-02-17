年初一｜山海為主題美化屯門三聖邨 何永賢：小工程讓屋邨大轉變
撰文：王晉璇
出版：更新：
今日（17日）是農曆大年初一，房屋局局長何永賢在社交平台發布賀年短片，分享最近接連探訪屯門三聖邨及九龍灣啟業邨的經歷，包括探訪獨居老人，以及為邨內幼兒園孩子寫「快高長大」揮春。三聖邨納入新一輪美化改善工程，何永賢形容即使是小規模優化工程，也能為屋邨形象帶來轉變，提升居民和社區的幸福感。
三聖邨納入新一輪美化改善工程
何永賢在剛過去的星期日（15日）參與由民政事務總署統籌的十八區「駿馬迎新」歲晚家訪活動。她在屯門民政事務專員關可臨陪同下，聯同區議員及關愛隊成員，探訪擁有四十多年歷史的三聖邨內的獨居長者及不同家庭。
她形容，屋邨內處處展現出歷經歲月累積的社區活力，指「獨居老人並不孤獨」，跟關愛對熟得像朋友。何永賢表示，「很高興看到公屋書寫出溫馨的安居故事、共融跨代的社區人情，還映照出新一代及香港未來的無限可能」。此外，她提到，三聖邨已被納入新一輪改善工程，將以鄰近的山海與沙灘為主題美化，相信能使屋邨煥發活力。
何永賢與啟業邨居民寫揮春
何永賢亦分享了早前到訪九龍灣啟業邨的經歷，和工聯會立法會議員鄧家彪與街坊共同參與寫揮春的活動，並為邨內幼兒園的孩童寫下「活潑可愛」、「快高長大」的祝福。
感受到小工程也可以為整個屋邨形象帶來大轉變。
她提及，邨內公共空間的設計讓長者得以聚首聊天，同時也是小朋友「跑跑跳跳」的地方，認為良好的設計能滿足不同年齡居民的需要，從而營造更和諧的社區氛圍。何永賢與同行議員亦檢視了啟業邨現階段的美化成果，並讓居民更期待整體工程完成後所帶來的幸福感提升。
年初一｜李慧琼賀年片：立法會將「快馬加鞭」跟進對接「十五五」農曆新年｜陳茂波：本港氣氛濃厚 春節黃金周遊客日均料增6%立法會42議員行維園年宵共消費近6萬 一議員被學生問「點稱呼」立法會下午「拉大隊」行維園花市 每人最低消費888撐市道農曆新年｜林定國探訪「上樓」劏房戶 何永賢訪義華大廈遷走居民