年初一｜山海為主題美化屯門三聖邨　何永賢：小工程讓屋邨大轉變

今日（17日）是農曆大年初一，房屋局局長何永賢在社交平台發布賀年短片，分享最近接連探訪屯門三聖邨及九龍灣啟業邨的經歷，包括探訪獨居老人，以及為邨內幼兒園孩子寫「快高長大」揮春。三聖邨納入新一輪美化改善工程，何永賢形容即使是小規模優化工程，也能為屋邨形象帶來轉變，提升居民和社區的幸福感。



何永賢探望屋邨老人。（何永賢fb截圖）

三聖邨納入新一輪美化改善工程

何永賢在剛過去的星期日（15日）參與由民政事務總署統籌的十八區「駿馬迎新」歲晚家訪活動。她在屯門民政事務專員關可臨陪同下，聯同區議員及關愛隊成員，探訪擁有四十多年歷史的三聖邨內的獨居長者及不同家庭。

她形容，屋邨內處處展現出歷經歲月累積的社區活力，指「獨居老人並不孤獨」，跟關愛對熟得像朋友。何永賢表示，「很高興看到公屋書寫出溫馨的安居故事、共融跨代的社區人情，還映照出新一代及香港未來的無限可能」。此外，她提到，三聖邨已被納入新一輪改善工程，將以鄰近的山海與沙灘為主題美化，相信能使屋邨煥發活力。

何永賢與啟業邨居民寫揮春

何永賢亦分享了早前到訪九龍灣啟業邨的經歷，和工聯會立法會議員鄧家彪與街坊共同參與寫揮春的活動，並為邨內幼兒園的孩童寫下「活潑可愛」、「快高長大」的祝福。

感受到小工程也可以為整個屋邨形象帶來大轉變。 房屋局局長何永賢

她提及，邨內公共空間的設計讓長者得以聚首聊天，同時也是小朋友「跑跑跳跳」的地方，認為良好的設計能滿足不同年齡居民的需要，從而營造更和諧的社區氛圍。何永賢與同行議員亦檢視了啟業邨現階段的美化成果，並讓居民更期待整體工程完成後所帶來的幸福感提升。