行政主導｜林定國稱非要法庭偏幫政府　不提三權分立毋損制衡功能

律政司司長林定國今日（2月18日）在商業電台專訪中，就港澳辦主任夏寶龍早前提出的行政、立法、司法要「同唱一台戲」論述進行解讀。林定國強調，行政主導是對《基本法》的正確理解，但絕非要法庭偏幫政府：「同唱一台戲係咪代表政府講乜法庭都要跟呢？百分之二百肯定唔係咁意思啦，行政主導呢個概念係用嚟總結香港政治態度，係一個表述，但無嘗試去改變基本法任何一條條文，基本法列明香港司法獨立，享有獨立審判權及終審權，並無因為行政主導而有影響。」



林定國明確，「同唱一台戲是否代表政府講什麽法庭都要跟呢？百分之二百不是」。 （廖雁雄攝）

林定國：同唱一台戲百分之二百肯定唔係政府講乜法庭都要跟

早前，港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會上指，特區行政、立法、司法機關各司其職、各負其責、協作配合是行政主導體制的要義所在，「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台」。

林定國今日（18日）在商台訪問明確指出，「同唱一台戲」不代表政府說什麼法庭都要跟從。他解釋，行政主導是用以總結香港政治態度，並未改變《基本法》任何條文。《基本法》列明香港享有司法獨立，包括獨立審判權及終審權，這些權利並未因行政主導而受影響：「同唱一台戲係咪代表政府講乜法庭都要跟呢？百分之二百肯定唔係咁意思啦。」

夏寶龍講話提到，以往有反中亂港分子與外部勢力想改變行政主導，鼓吹三權分立那一套，削弱特首和特區政府權威，進而損害中央權威乃至抗拒、排斥中央權力，這是絕對不允許。

林定國解釋，這是因為三權分立描述獨立主權國家的政治制度，而香港並非主權國家，故此有關表述不適用。林定國解強調，不提三權分立非淡化《基本法》下行政、立法、司法三權之間互相制衡的功能。他以行政長官需向立法會提交施政報告並回應議員意見為例，指出這正是制衡的體現。

1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭，指出香港必須堅持和完善行政主導。（港澳辦）

司法覆核不是挑戰行政主導

夏寶龍亦提及有人濫用司法覆核，林定國被問及市民提出司法覆核是否等同挑戰行政主導時表示不同意。他指，《基本法》列明香港市民有權向特區政府提出訴訟，「但當然要有理據，不能無理取鬧，要有足夠身份，所爭拗的議題有爭辯性，在符合條件下正當行使權力。」

對於夏寶龍談及的完善司法制度，林定國指要善用法律科技，提升效率，舉例律政司正檢討仲裁法律，考慮修例內容包括研究是否允許挑戰仲裁結果及加快程序等，這些工作需要司法機關配合。

10月20日，國際調解院舉行開業儀式。（李家超facebook）

國際調解院需時開展運作

針對國際調解院落戶香港近四個月仍未公布處理個案，林定國回應指，國際調解院是國際機構，不隸屬於特區政府，因此他不清楚該院是否已接獲個案。他認為應給予時間讓調解院開展運作，「調解院不會向特區政府匯報，但不代表我不關心，會爭取多溝通及了解運作。」

特區政府出資4.6億元改建調解院設施並負責未來維修開支。林定國強調，承接國際調解院是國家交給香港的重要任務，有助鞏固香港國際法律中心形象，政府會確保公帑用得其所。