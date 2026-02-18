港隊主帥韋斯活受批後離任　羅淑佩自我檢討：會避免政治干預誤解

香港足球代表隊無緣晉級2027亞洲盃決賽周，時任主教練韋斯活的戰術備受批評。本身是資深足球迷的文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾以球迷身份發文，指與韋斯活想法有差異，必須認真研究反思。韋斯活之後離任港隊主帥，有聲音質疑「政治干預足球」，羅淑佩近日在商台節目中談及事件，表示有「自我檢討」，坦言作為問責官員需要作出犧牲，稱若知道帖文會引發「政治干預」的誤解，她一定會避免。



羅淑佩在近日播出一連四集的商台節目《又係時候同一天講再見》，接受本身是《晴朗》主持的陳志雲訪問。(商台)

羅淑佩曾指韋斯活部署必須反思

去年亞洲盃外圍賽，香港足球代表隊1比2反負新加坡，無緣亞洲盃外圍賽決賽周。賽後大部分評論將矛頭直指港隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）。羅淑佩曾以球迷身分在社交平台撰文直言「失望」，並指「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的。」

香港足球隊落敗後，香港足球總會宣布與教練韋斯活結束合作關係。社交媒體有球迷留言「局長勁」、「局長出聲，足總識做」 等言論。不過，有聲音認為高官公開評論可能被人演繹成「政治干預」。國際足球協會（FIFA）亦有規定，若足總被證實受政治干擾，可以判罰港隊停賽或其他處分。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩11月18日晚賽後就港隊未能晉級，在社交媒體發貼文。（羅淑佩Facebook圖片)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩11月18日晚賽後就港隊未能晉級，在社交媒體發貼文。（羅淑佩Facebook圖片)

羅淑佩指沒意圖「政治干預」 若早知道釀誤會會避免

羅淑佩在近日播出一連四集的商台節目《又係時候同一天講再見》中指，後來有為事件「自我檢討」，並表示是問責官員需要犧牲的事情，「我向來有碗話碗、有碟話碟。」她強調當時只是認為「要去想一想」，思考港足日後部署如何更能顧及球迷感受，她表示，「如果大家有這麼大感覺，我以後會小心」。

羅淑佩在節目中主動提起，曾有聲音因「政治干預足球」導致韋斯活離任港隊主帥，她表示「如果早知道，一定會避免，無謂讓大家誤會」，強調自己沒有這個意圖。