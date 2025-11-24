港足主帥韋斯活離任｜球迷組織：信足總專業　不論誰任教都撐港隊

港隊上周二（18日）在亞洲盃外圍賽不敵新加坡出局，主帥韋斯活（Ashley Westwood）賽後備受各方批評。足總今日（24日）宣布，已與韋斯活達成共識，結束合作關係。



球迷組織「香港力量」不評論事件，表示相信足總的專業。代表恆仔強調，作為球迷，無論足總選擇誰作為主教練，都會持續支持港隊。他表示，明白每個球迷都會對韋斯活有不同意見，支持及反對的的聲音都有；港隊對新加坡的賽事失利，有球迷或會認為韋斯活離任是負責任的表現。



足總今日（24日）宣布，已與港隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，結束合作關係。（資料圖片／夏家朗攝）

韋斯活向球迷致意。（資料圖片／袁志浩攝）

港足主教練韋斯活。（HKFA）

作為球隊領袖，韋斯活把專注力都放在球員身上。（資料圖片／梁鵬威攝）

「香港力量」代表：韋斯活KPI要帶領港隊踢入亞洲盃決賽周

球迷組織「香港力量」代表恆仔說，只要港隊的教練不是犯了一些奇怪的錯，球迷亦會繼續支持；不應因一、兩次失利而抹殺教練過去的成績，因為每場賽事勝負都受不同因素影響。他又指，韋斯活出任教練的「KPI」（績效指標）是要帶領港隊踢入亞洲盃決賽周，可能有球迷認為韋斯活未能「完成任務」，需要為賽果負責。

▼11月18日 亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡▼



「球員有自己方法去面對呢啲變動」

恆仔重申，不論是誰出任港隊教練一職，作為球迷，他們會一直支持香港足球隊。足總愈快下決定對球隊愈好，因港隊已陸續有比賽開始，或已經進行中。他又相信，球員是專業的，不會受教練更替影響表現，「邊個做教練都係要練波」，「我相信呢班球員佢哋有自己嘅方法去面對呢啲變動」。

球迷組織「香港力量」代表恆仔表示，作為球迷，無論足總選擇誰作為主教練，都會持續支持港隊。（資料圖片）

擔心港隊輸掉比賽會導致資源減少

就對新加坡的賽事，恆仔認為雙方實力接近，對方能因應情況替換球員，港隊理應也可做到。他又說這場賽事對整個足球圈影響不輕，港隊資源或會因此減少，但不能沉沒在落敗的氣氛中，在下一次亞洲盃外圍賽時，教練、球員及球迷都要在自己的崗位和範疇上做得更好。