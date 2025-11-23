港足輸新加坡 主帥韋斯活傳離任 足總主席霍啟山：有消息會公布
撰文：董素琛
香港足球代表隊上周二（18日）在亞洲盃外圍賽不敵新加坡而出局，賽後港隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）捱批後傳將會離任。足球總會主席霍啟山今（23日）出席一個活動後，被問及韋斯活去留問題，他僅回應指「有消息就會同大家公布」。
於社交平台發文批評韋斯活的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，未有接受傳媒提問。
▼11月18日 亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡▼
香港足球代表隊不敵新加坡，反勝為敗，賽後大部分評論將矛頭指向港隊主教練韋斯活，質疑他換人遲緩致錯失扭轉戰局機會。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦於社交平台連發兩貼文，先寫「失望，但足球就是這樣......」，後再發文指向韋斯活，稱「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的。」
及後有消息指，韋斯活將會離任。足總主席霍啟山今（23日）出席2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽開幕禮暨名人賽後，被問及港足教練韋斯活會否離任、何時會有消息公布，以及韋斯活是否因落敗受到處罰，他僅回答說：「有消息就會同大家公布。」