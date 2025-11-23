港足輸新加坡　主帥韋斯活傳離任　足總主席霍啟山：有消息會公布

香港足球代表隊上周二（18日）在亞洲盃外圍賽不敵新加坡而出局，賽後港隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）捱批後傳將會離任。足球總會主席霍啟山今（23日）出席一個活動後，被問及韋斯活去留問題，他僅回應指「有消息就會同大家公布」。



於社交平台發文批評韋斯活的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，未有接受傳媒提問。



▼11月18日 亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡▼



香港足球代表隊不敵新加坡，反勝為敗，賽後大部分評論將矛頭指向港隊主教練韋斯活，質疑他換人遲緩致錯失扭轉戰局機會。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦於社交平台連發兩貼文，先寫「失望，但足球就是這樣......」，後再發文指向韋斯活，稱「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的。」

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，「球迷」文化體育及旅遊局局長羅淑佩(左一)入場觀看。(夏家朗攝)

香港足球代表隊昨日不敵新加坡，在亞洲盃外圍賽出局。賽後大部分評論將矛頭直指港隊主教練韋斯活（右）。（夏家朗攝）

足總主席霍啟山（左二）和文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）今（23日）出席2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽開幕禮暨名人賽。（董素琛攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左）和足總主席霍啟山（右）今（23日）出席2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽開幕禮暨名人賽。（董素琛攝）

及後有消息指，韋斯活將會離任。足總主席霍啟山今（23日）出席2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽開幕禮暨名人賽後，被問及港足教練韋斯活會否離任、何時會有消息公布，以及韋斯活是否因落敗受到處罰，他僅回答說：「有消息就會同大家公布。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）和足總主席霍啟山（右二）今（23日）出席2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽開幕禮暨名人賽。（董素琛攝）