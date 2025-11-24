港隊韋斯活離任　足總向參與對新加坡的球員及團隊發100萬元獎金

香港足球代表隊（港足）上周二（18日）亞洲盃外圍賽不敵新加坡緣盡決賽周，教練韋斯活（Ashley Westwood）臨場調度備受質疑。香港足總今日（24日）公布已與主教練韋斯活達成共識，結束合作關係，並妥善處理後續安排，將公開招聘新任主教練，並盡快落實及公佈代理主教練安排，確保港隊持續發展。



雖然未能晉級決賽周，但足總主席霍啟山表示，董事局及管理層一致決定向有份參與港隊對新加坡賽事的球員及團隊發放港幣100萬元獎金，以表彰他們在這場比賽中的努力與拚搏，並激勵球隊迎接未來挑戰。



香港對印度｜韋斯活賽後的「開罐」動作。（資料圖片/袁志浩攝）

將公開招聘新任主教練

足總在公布中對韋斯活的付出表示感謝，祝願他未來一切順利，並表示將公開招聘新任主教練，並盡快落實及公佈代理主教練安排，確保港隊持續發展。

雖然港隊未能晉級決賽周，但主席霍啟山表示，董事局及管理層一致決定向有份參與港隊對新加坡賽事的球員及團隊發放港幣100萬元獎金，以表彰他們在這場比賽中的努力與拚搏，並激勵球隊迎接未來挑戰。

足總啟動後備方案全面檢視港隊表現、技術部署及技術人員表現評估

同時，足總已啟動後備方案，並由技術及競技委員會連日進行商討，全面檢視港隊表現、技術部署及技術人員表現評估，並按既定機制處理相關事宜，確保所有決策均以專業、透明及符合香港足球整體發展為依歸。

未來，足總將為港隊注入更多新元素，積極引入年輕且具潛質的球員，提升整體競爭力。我們會善用國際足協（FIFA）賽期，安排更多高水平的國際友誼賽，並主辦國際盃賽，讓港隊在不同層面獲得更多實戰經驗。

此外，足總將加強參與亞洲足協（AFC）各項青年賽事，為2026年亞洲運動會及下屆世界盃外圍賽做好充分準備，確保港隊在技術和競技層面持續進步。