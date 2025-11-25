港足韋斯活離任｜文體旅局：羅淑佩沒就聘任教練事宜接觸足總
撰文：吳美松
出版：更新：
足總昨日（24日）宣布，已與教練韋斯活（Ashley Westwood）結束合作關係。韋斯活未能帶領港隊戰勝新加坡，踢入亞洲盃外圍賽決賽周，引來大量球迷不滿，要求他離隊「Westwood Out」，文體旅局局長羅淑佩事後亦發文指「必須認真研究反思」。文體旅局今日（25日）回覆查詢指，局長沒有就聘任教練事宜接觸足總。
香港足球隊本月18日在啟德主場館以1比2反負新加坡，無緣亞洲盃外圍賽決賽周。今次賽事對港隊甚為重要，若勝出則是連續兩年擠身決賽周，賽後不少球迷對教練韋斯活的球員調度不滿，認為他的戰術失效是落敗的主要原因。
羅淑佩當日表示對賽果失望，翌日發文讚揚球員表現，但就韋斯活的表現形容「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！」，又指「必須認真研究反思」。有球迷支持其言論，但亦有球迷及體育界人士擔心羅淑佩的言論會影響港隊。
國際足球協會（FIFA）有嚴格規定，若足總被證實受政治干擾，可以判罰港隊停賽或其他處分。而羅淑佩作為政府高官，如今公開批評港隊教練，有機會被視為「政治干預」，連累港隊。
文體旅局回覆查詢稱，局長沒有就此接觸足總。至於港隊易帥，局方指足總就聘任教練事宜已作回應，當局沒有補充。足總會長貝均奇早前接受《香港01》訪問時，表示認為羅淑佩只是抱住球迷的心態發表意見，如同其他球迷一樣，對不同賽事有自己看法，不過就不評論其言論內容。
