｢雙料議員｣兩邊走開會嘆奔波　大埔區議會零缺席有秘技｜政圈風聲

新一屆立法會上場兩個多月，其中一個焦點是14名身兼區議員的「雙料議員」，要做「時間管理大師」立法會、區議會兩邊走開會。「雙料」的民建聯葉傲冬就是好例子，立法會選區在新界東南，區議會選區在油尖旺，坦言同一天開會、落區變成「香港一日遊」，頗有挑戰。



雖然《區議員履職監察制度指引》列明出席率不得低於80%，出席立法會會議亦可申請缺席，不影響出席率，但有盡責的「雙料議員」也希望兩邊走兼顧開會，雖未部署明年區議會選舉是否爭連任，但坦言有時頗為奔波，幸得民政專員諒解靈活編排會議。



《香港01》翻查區議會出席率，要做到百分百全勤不是夢，大埔區議會就是好案例，秘訣在於盡量將所有會議緊密安排在一周內完成，有別於其他區分佈在不同星期開會。多名「雙料議員」希望參考大埔區議會的良好經驗，減低對立法會工作的影響。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

14名「雙料議員」做「時間管理大師」開會

根據《區議員履職監察制度指引》，區議員每年於區議會會議的出席率不得低於八成。本屆立法會有14名「雙料議員」，包括新界東南葉傲冬跨區兼任油尖旺區議員、新界北譚鎮國兼任北區區議員、新界東南方國珊兼任西貢區議員、新界西南郭芙蓉兼任葵青區議員等。

今屆立法會選舉前夕，民政及青年事務局局長麥美娟曾表示議員必須在區議會工作上也盡責履職，是應該因為「做了立法會議員而增值」，不應該「因為做了立法會議員受影響」，提醒要確保兼顧時間服務市民。

「雙料議員」兩邊走開會嘆奔波 部分人退位委員會主席

據了解，部分議員在上任立法會議員後，已退位讓賢，將區議會委員會主席的職位交其他議會同事出任。一名「雙料議員」向《香港01》表示，兼顧立法會和區議會會議不簡單，雖然民政專員很配合、靈活彈性安排區議會會議，但有時難免要疲於奔命「兩邊走」；亦有「雙料議員」說區議會和立法會會議時間相近只能二選一，或者是先出席一邊會議，坐一會兒後「趕場」去另一邊會議。

民政事務總署確認，區議員如有合理理由缺席區議會會議並獲該區議會同意，包括出席立法會會議或活動，其出席率不受影響。不過，有「雙料議員」都希望盡量出席兩邊會議，不想留下未能兼顧的印象。

1月6日，大埔區議會開會，議程包括討論宏福苑災民安置。兼任區議會主席的大埔民政專員陳巧敏主持會議。（梁鵬威攝）

大埔區議會零缺席有秘訣 集中三天開八次會議

翻查2025年全港十八區區議會會議出席記錄，大埔區議會成為唯一「零」缺席的區議會，出席率達100%，證明要做到百分百全勤不是夢，究竟是如何做到呢？

大埔區議會大會。（何夏怡攝）

《香港01》翻查大埔區議會會議開會日期都頗為集中，每年六次大會幾乎都安排在月初開會，並且盡量將大會、委員會、工作小組會議緊密安排在一周內完成。

《香港01》翻查大埔區議會會議開會日期都頗為集中，盡量將大會、委員會、工作小組會議緊密安排在一周內完成。（區議會網頁截圖）

舉例大埔區議會今年第一次大會安排在1月6日，有一個委員會及一個工作小組會議安排在同天，另有一個工作小組會議和四個委員會會議安排分別在1月8日及9日，換言之一周三天內可以開完一個大會、五個委員會和兩個工作小組會議。下次開會已是三月時。

以油尖旺區議會為例，開會日期不及大埔區議會集中，部分會議相隔時間長達半個月之久。（油尖旺區議會網頁截圖）

「雙料議員」倡借鏡大埔區議會

其他地區的區議會開會日期則不及大埔區議會集中，部分會議相隔時間長達半個月之久。以油尖旺區議會為例，今年第一次大會在1月6日舉行，社區參與及文化康樂委員會則安排在1月27日。多名「雙料議員」認為可以參考大埔區議會的良好經驗，減低對立法會工作的影響。