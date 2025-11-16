立法會選舉｜下屆「雙料議員」身份能保持？麥美娟提醒須盡責履職

立法會選舉下月7日投票，161位候選人當中49人是區議員，佔約三成。今屆立法會上場之際，有消息指其中一項不成文規定是立法會議員不能兼任區議員。當時，九龍中立法會議員辭任九龍城區議會主席，民建聯也不鼓勵保持「雙料議員」身份。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（16日）被問到來屆身兼區議員的立法會議員，需否辭去區議員職務，她表示議員必須在區議會工作上也盡責履職，是應該因為「做咗立法會議員而增值」，不應該「因為做咗立法會議員受影響」，提醒要確保兼顧時間服務市民。



本屆立法會有議員辭任區議會 民建聯不鼓勵「雙料議員」

區議會被視為從政第一道階梯，地區政績出色有基礎更上一層樓參選立法會。翻查資料，本屆立法會除了選委界立法會議員陳月明和立法會議員（鄉議局）劉業強，因本身兼任鄉事委員會主席，無需參選自動成為區議會當然議員以外，再無「雙料議員」。

其中，A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰，2021年晉身立法會後，2022年辭任九龍城區議會主席，理由是未來有更多民生的問題會處理，需集中精力去處理立法會事務。

民建聯也誕生多名兼任立法會和區議會的「雙料議員」，例如民建聯的李慧琼、劉國勳和鄭泳舜等。民建聯主席陳克勤2023年10月，即第七屆區議會選舉投票日前接受傳媒訪問，表明不會鼓勵現任立法會議員參選區議會，無論是直選、間選或接受委任，意味「雙料議員」成絕唱。

無論佢係參與立法會工作又好，或者佢參與其他公職工作都好，佢都必須要喺區議會工作裡面盡責履職。我哋對區議員係有要求，同埋確保兼顧到時間。 民政及青年事務局局長麥美娟

立法會選舉勝出後區議員要辭職？麥美娟無斷言

麥美娟在今日（16日）播出的Now新聞台節目《大鳴大放》中，被問到若身兼區議員的候選人，勝出後需否辭職以全力投入立法會工作。她沒有「落閘」，表示過往都有同樣情況，最重要是議員能分配好時間，參與立法會工作，也需要在區議會盡責履職。