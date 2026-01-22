葉劉稱曾考慮爭連任　惟若不棄選面對其他「雙料議員」會尷尬

立法會去年換屆時，一眾年逾七十的議員紛紛退選，包括75歲的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。她昨晚在電台節目重提此事，多次否認因年齡被勸退，宣稱棄選皆因多名身兼立法會與行會成員的「雙料議員」陸續宣布退下火線，若她不跟隨會令其他人覺得她有特權，感到尷尬。



葉劉又表示，今屆立法會新人多，若自己與他們參與論壇，同樣「幾尷尬」：「咁多新人企埋，有啲仲要讀稿㗎喎」。葉劉最後感慨：「個年代轉咗啦真係，俾啲新人玩啦。」



退選的葉劉淑儀表示，希望趁現在有精力「幫吓啲年輕人」。（資料圖片/夏家朗攝）

稱曾考慮連任 惟趁有精力「幫下年輕人」

取代《光明頂》的商台節目《又係時候同一天講再見》今周首播，首三晚的嘉賓均為葉劉淑儀，她昨晚在節目中重提退選決定。主持人陳志雲問棄選是否葉劉本人意願，葉劉回應稱行會有8人為「雙料議員」，當中多人退選，她若不退會感到尷尬。

如果剩得我一個（不棄選）真係幾尷尬，佢哋會覺得我好有特權定點呢。我當佢哋係朋友，佢當唔當朋友係另一回事啦，但我覺得唔係幾好。

去年立法會選舉前，政圈一直傳聞有「七十大限」，12名年逾70的議員最終全部宣布棄選，當中葉劉、林健鋒、張宇人與陳健波兼任行會成員，另一行會成員、68歲的建制派「班長」廖長江亦放棄競逐連任立法會議席。

面對陳志雲追問是否曾有人告知超過70歲不能連任，葉劉多次否認，強調「無人用年齡劃界﹐真係冇」。對於陳志雲認可她仍充滿能力和活力，被問到是否可以「做多一屆」，葉劉則稱有想過，「至多做多一屆」，但若四年後再參選會很辛苦。

她提到，去年為黨內參選人助選比自己參選更辛苦，舉例指「選舉嗰日7點開工，到11點55分都頂得順」，但再過幾年就「話唔埋」，希望趁現在有精力「幫吓啲年輕人」。

面對陳志雲追問是否曾有人告知超過70歲不能連任，葉劉多次否認。（資料圖片/夏家朗攝）

揶揄立會新人讀稿 稱「俾新人玩啦」

葉劉又提到，新一屆立法會90位議員中有40名「新丁」，若自己和新人站在一起，同樣會感到「尷尬」：