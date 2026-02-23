宏福苑｜管浩鳴關注收購呎價逾萬元點計？黃偉綸：仲有少少錢裝修

大埔宏福苑長遠安置方案當中，包括收購七座受災大廈業權，未補價及已補價的單位呎價分別是8000元及10500元，料投入約40億元公帑。立法會房屋事務委員會今天（23日）開會，選委界立法會議員管浩鳴關注收購呎價釐訂標準，「之前無咩特別講就出咗呢兩粒數」，而當時測量師學會提出的合理呎價為6,000元及8,000元。



財政司副司長黃偉綸回應指其中一個收購價釐訂標準是「以情為先」，又以大埔頌雅路西加建新居屋為例，呎價為約6890元，若居民接受8000元呎價收購宏福苑單位，「佢都仲有少少錢做裝修種種」，稱做法「比較人性化」。



2月23日，立法會房屋事務委員會開會，討論大埔宏福苑長遠安置方案。（立法會直播）

管浩鳴關注政府收購呎價逾萬元點計？

會上，管浩鳴關注過往火災事件政府未見有大力度介入，形容今次是特殊情況的處理，不過稱市民關注價錢問題，包括政府用甚麼標準提高價錢，抑或有其他考慮因素，「之前無咩特別講就出咗呢兩粒數」。

2月23日，立法會房屋事務委員會開會，討論大埔宏福苑長遠安置方案，選委界立法會議員管浩鳴發言。（立法會直播）

他又關注收購過程當中，可能會有「釘子戶」想政府再提高收購價才「有得傾」，希望政府釐清今次提出的收購價是「鐵價」，以免屆時政府「企咗喺度」。

2月23日，立法會房屋事務委員會開會，討論大埔宏福苑長遠安置方案，財政司副司長黃偉綸發言。（立法會直播）

黃偉綸：頌雅路西6890元一呎 仲有少少錢做裝修

收購價經過深思熟慮，強調「唔會改變」，一旦價錢上調或回落，會令整個安置安排「散晒」。他說，收購價釐訂原則首次考慮到宏福苑居民處難處值得體恤和支持，以情為先；第二，今次是特殊中的特殊個案，不會構成先例；第三，讓受災居民有長遠居所，以頌雅路西資助房屋為例，約6890元一呎，若居民接受8000元一呎收購價的支援，「佢都仲有少少錢做裝修種種，比較人性化」，稱符合現況。