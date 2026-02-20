財政預算案2026｜田北辰倡發債9000億完成三大基建：絕對負擔得起

新一份財政預算案將於2月25日發布，財政司司長陳茂波早前預告將發債支持北部都會區基建。實政圓桌召集人田北辰今日（20日）在社交平台發文指，政府發債佔GDP比重應提升至30%，即約9,000億港元，以全數覆蓋三項關鍵跨境與本地運輸基建的費用。他強調，以此水平計算的每年利息開支約為270億元，屬可負擔範圍，並形容這是香港重新定位所必需的「合理、足夠，亦負擔得起」的關鍵投資。實政圓桌立法會議員莊豪鋒亦強調，應先就交通基建發債，特別是港深西部鐵路，「路通就財通，這件事必須先做」。



實政圓桌早前向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議。（田北辰facebook）

田北辰指發債應佔GDP三成

財政司司長陳茂波早前預告本年度資本帳目仍會有赤字，新一份《財政預算案》將發債支持北部都會區基建。中文大學經濟學系副教授莊太量建議發債上限最高為本地生產總值六成，即差不多兩萬億元，「如果要還息要還三厘，即600億元，等同所有薪俸稅上限」。他還強調應分期上調，「一次提高太多，國際評級可能即時被下調，別人會擔心我們有否還錢能力」。

田北辰今日在社交平台發文，指政府發展北都「舉債幅度一直好保守」。他注意到財政司司長陳茂波近期在財政預算案前瞻中開始表態「會考慮適度發債」。至於發債上限，田北辰表示，他「百分百同意」上限應遠低於有學者建議的不超過本地生產總值（GDP）的60%。

田北辰補充，目前香港發債數目約為GDP的12-15%，他認為比率「適度咁去到30%就已經夠啦」，即發債額約為9,000億港元。

發債將涵蓋三大基礎設施建設

他列舉三項與北部都會區發展「非常關鍵」且可由此融資覆蓋的運輸基建：第一，連接前海、洪水橋並南延至欣澳的「洪欣鐵路」；第二，由即將落成的屯馬線屯門南站向東延伸至小欖，接駁「洪欣鐵路」及東涌線出市區及港島的鐵路，包括洪水橋新發展區與青山公路沿岸一帶；第三，為紓緩未來西隧壓力而興建的第四條跨海行車隧道。

田北辰表示，曾與專家討論，估算該三項工程成本合共約2,400億至3,000億元。餘下的約6,000億元發債額可預留發展北部都會區其他基建項目，且屬分期投入，資金「絕對有多冇少」。田北辰「接班人」莊豪鋒亦指，可先就交通基建發債，特別是港深西部鐵路。

路通就財通，這件事必須先做，你只要對那個地方有信心，有事該做的就借錢。 實政圓桌立法會議員莊豪鋒

田北辰總結，以9,000億元發債額、3%利率計算，每年利息約270億元，此經常性開支水平「絕對可以負擔得到」。他重申，此舉是「長遠來說，作為香港將來重新定位，必不可少的關鍵性投資」，他認為這個負債水平是「合理，足夠，亦負擔得起」。