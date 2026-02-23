財政預算案｜大灣區港人倡議︰擴展廣東計劃、派消費券及育兒津貼

【財政預算案2026／北上港人／消費券／廣東計劃／福建計劃】新一年度財政預算案即將發布，隨着近年香港與大灣區不斷融合，部份港人已北上定居，究竟他們對政府有何期待？定居珠海的兩孩港媽提倡每月發放育兒津貼，認為兩萬元新生嬰兒獎勵金無助提高出生率；也有在港深跨境上班族支持派發夜間電子消費券，否則下班後繼續留深圳消費；另有中山退休港人計劃未來或搬離廣東省，因此提倡「廣東計劃」擴展至全中國，否則按目前的申請條件，將無法領取長者生活津貼。



馮小姐懷上幼女時決心搬離香港。（廖雁雄攝）

四房兩廳近1,400平方呎的單位，租金人民幣7,000元（折合約7,954港元）。（廖雁雄攝）

珠海兩孩港媽︰倡每月發放育兒津貼 新生嬰兒獎勵金無助提早出生率

育有兩孩的馮小姐原本租住在太子600多平方呎的舊樓單位，看似生活非常美滿，惟壞事接二連三發生，因香港經濟不景，經營多年的美甲店生意暴跌一半，兒子確診自閉症，業主又突然提出加租至3萬多元，於是她去年初舉家搬往珠海定居，租住近1,400平方呎單位，月租人民幣7,000元（折合約7,954港元）。

馮小姐關注政府的育兒政策，認為2023年推出的兩萬元新生嬰兒獎勵金只是杯水車薪，不足以在香港購買奶粉及尿片，也不能為幼童報讀學前補習班，無助推動香港生育率，因此她建議政府定期每月發放育兒津貼，相信能夠幫助不少家庭降低生活成本。

我生個仔都冇咗啦，係咪先？小朋友兩萬蚊其實幫唔到你啲乜嘢，你買奶粉買尿片，你仲有將來你要返學嘅錢都唔夠Cover啦。 珠海港人馮小姐

梁先生表示在直通巴上可選擇睡覺或玩手機，一點也不感到辛苦。（歐陽德浩攝）

梁先生居住在皇御苑中層單位，面積約450平方呎。（歐陽德浩攝）

港深跨境上班族︰支持派發夜間電子消費券 否則繼續留深消費

30多歲的梁先生任職文員，自小與父母同住荃灣200多平方呎單位，月薪兩萬多元僅有限維持基本生活，除非花數千元租住劏房，否則難以獨立居住，最終他在2024年底決心離開家人，租住在距離皇崗口岸約10分鐘步程的小區單位，面積約450平方呎，月租人民幣4,500元（折合約約5,090港元），代價是每日需耗費3小時往返香港工作。

梁先生對財政預算案沒有什麼想法，但期望政府接受選委界立法會議員吳傑莊的倡議，向市民派發「夜間電子消費券」。他解釋，由於香港的消費成本高昂，已甚少在香港吃喝玩樂，惟部份朋友不願北上深圳，若取得消費券則可下班留港與朋友聚舊。

吳太（左）及吳先生（右）2023年底搬往中山定居。（歐陽德浩攝）

兩夫婦早於2019年耗資人民幣100萬元購入900多平方呎單位。（歐陽德浩攝）

中山退休港人︰未來或搬離廣東省 倡廣東計劃擴展至全中國

50多歲的吳太與丈夫2019年在中山三鄉雅居樂置業，耗資100萬元（折合約111.3萬港元）購入900多平方呎單位，並在2023年底提早退休搬往當地，計劃趁年紀尚輕，未來開展全中國自駕遊。她關注政府推行多年的廣東計劃，認為仍有改善空間。

吳太解釋，由於按目前的申請資格，受惠人留在廣東省不少於60日，才不會影響領取長者生活津貼的資格，若他們年滿65歲後，繼續全年在廣東省外自駕遊，甚至離開廣東搬往其他省份定居，則不符合相關資格，因此她不解為何措施設有地域限制，與政府一直以來鼓勵長者北上退休的方針衝突。