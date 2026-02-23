財政預算案2026｜料由虧轉盈　港府帳目一文說清　揭「盈餘」面紗

【財政預算案2026】特區政府財政狀況近年備受關注，皆因自2019/20財政年度起，除2021/22年度外，合共有五個財年錄得財政赤字，累計赤字逾5,400億元。財政儲備亦由高峰期的1.1萬億元，減至去年12月底的6,981億元，僅相當於約11個月政府開支。



面對財赤壓力，政府也積極透過調整帳目分類、加大發債力度、動用儲備回撥等手段，以改善帳面表現。在今年預算案公布前夕，港府「搶先」預告本港財政有望實現「由虧轉盈」。成功「減赤」，固然是好消息，但實況是如何？又有什麼啟示？



財赤問題困擾本港多時，正當外界思考何時取得收支平衡，在新一份財政預算案本月公佈之際，財政司長陳茂波提早「報喜」，指出在港股成交提升下，印花稅收入或令政府於現財政年度的經營帳目，由原先估計錄得數十億元赤字轉為盈餘。

事實上，截至去年12月底止的9個月赤字為658.8億元，若計入發行及償還政府債券款項，則錄得綜合盈餘438億元，成功「轉虧為盈」。翻查資料，政府去年2月時仍預期全年錄得赤字，為何能短時間內扭轉虧損？

政府去年2月公布2025至2026年財政預算案時，將綜合帳目分拆成經營帳目及非經營帳目。（Getty Images）

「綜合帳目」一拆二

第一個因素，無疑是「財技」操作。過去政府講及財赤時，大眾理解為「綜合帳目」，當中包括基建開支﹑發債及各項收入。但是港府早已有新的表述手法，將整盤數拆了兩邊，即「經營帳目」及「非經營帳目」，並表示「要以不同理財目標和方法去分別管理」。

什麼是「經營帳目」？即是政府的「日常銀包」，包括稅收﹑投資收入，以及日常支出，而開支則主要是政府的日常支出。至於「非經營帳目」，收入主要與土地相關，支出則主要涉及基建工程項目及土地徵用。

港府早已明言，經營帳目要量入為出，以達致盈餘為目標，預測政府經營帳目在2025至26年度大致達致平衡，並從2026至27年度恢復盈餘，而非經營帳目，則無明確「滅赤」日期，僅稱預計在中期預測期內均會出現赤字，原因是提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程。

港股市道於2025年相當暢旺，港交所行政總裁陳翊庭日前出席馬年開市儀式時，便指出去年日均成交額近2500億元。（黃寶瑩攝）

股市交投暢旺 印花稅收較預期翻倍

換言之，成功「滅赤」只適用於「經營帳目」，然則僅僅一年，本港經濟起了什麼變化，致收入上升？「經營帳目」稅收中最大的驚喜肯定是資本市場「翻生」，令印花稅等收入較預算大幅增加。

據港交所最新公布的數據顯示，今年1月港股市場日均成交額按年增加46%至2,723億元，按股票交易印花稅需向買賣雙方徵收﹑稅率為0.1%計算，即政府於每個交易日，單從股票交易印花稅已獲得「進帳」數億元。會計師事務所安永預計印花稅收入可達到1,028億元，較原先估計的676億元，增加近一倍。

金融市場造好，帶旺政府收入，是「滅赤」原因之一，未來能否「再下一城」，填補其他「收入」，更是關鍵。本財年之所以能實現轉虧為盈，除了股市反彈外，很大程度上依賴於一次性回撥620億元的種子基金本金 。這在本質上是動用了儲蓄來美化賬目，是會計操作上的「一次性回歸」。

地價收入處於一個相當低的水平，恢復需時。

地價收入「呆滯」 資本帳目仍赤字

「經營帳目」料已恢復盈餘，但另一邊「非經營帳目」亦稱為「資本帳目」則仍然赤字。陳茂波解釋，資本帳戶的資金主要源於地價收入，樓市已回穩，但地價收入在2025、2026年而言，和過往比較，都還是處於一個相當低的水平，恢復需時。

事實上截至今年2月16日，政府於2025至2026年合共售出6幅地，當中包括5幅住宅地，以及一幅電動車充電站地皮，涉及地價收入83.86億元。同時截至去年底的3個季度，政府來自補地價收入為63.5億元，即兩者合共為政府帶來147.39億元收益，已高於2024年至2025年度的135億元，但與以往數百、甚至千億元，相距甚遠。

因此，他估計，在未來這兩、三年，地價收入是不足以支持基建的投入，因基建投入每年大概由原本每年900億元提升到大概每年1,200億元，導致「收入不足、支出大增」的缺口，政府需透過發債引入市場資金來支撐發展。

發債上限升至7000億 港人人均負債逾9萬

港府明言，發債所得資金不會用於支付政府經常開支，雖然基建投資等同投資未來，但債務規模也不能輕視。近年政府加碼發行債券，在25至26年度預算案中宣布加大發債規模，預計未來5年每年發行約1,500億至1,950億元債券，合共借款上限將由5,000億元上調至7,000億元，預計債務對GDP比率維持在12%至16.5%的水平。以7,000億元上限計算，全港750萬市民人均負約9.3萬元債務。

綜上，港府財政「帳面有盈、結構仍虛」，經營帳目受惠股市及外匯基金而扭虧，惟資本帳目因地價低迷持續赤字，基建開支不減反增，結構性失衡尚未解決，而答案可能在於地產以外的另一經濟支柱，即金融業。

