財政預算案2026｜高官紫色穿搭呼應封面　男議員戴紫呔派紫利是封

財政司司長陳茂波今日（25日）到立法會宣讀新一份《財政預算案》，繼2015年《財政預算案》後再度選用紫色封面，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。立法會一眾高官、議員都有紫色穿搭出席會議，以紫色視覺「隊形」呼應預算案主題，展現團結。



財政司司長陳茂波今日發布新一份預算案。（陳茂波網誌）

封面紫色寓意內生動力增強

陳茂波任內第四份《財政預算案》，紫色成為封面主色調。2015年《財政預算案》時任財爺曾俊華曾採用深紫色封面，派糖340億紓解民困。陳茂波指此次預算案的紫色寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

高官穿搭跟封面紫 女局長穿搭亮眼

問責團隊高官和議員延續往年傳統，今日穿搭都有紫色元素，以示隊形和團結。財爺陳茂波身著灰色西裝外套，暗紫色領呔到立法會宣讀預算案。財經事務及庫務局局長許正宇和政務司副司長卓永興分別戴棕紫色和深紫色領呔。保安局局長鄧炳強則不跟隊形戴藍色領呔。

女高官穿搭紫色元素豐富。文體旅局局長羅淑佩身著花卉款紫色中式外套，房屋局局長何永賢穿淺紫色西裝外套，兩人都選擇了紫色高跟鞋。民政事務局局長麥美娟則穿一身紫色波點上衣。運輸及物流局局長陳美寶選擇淺紫色西裝外套。教育局局長蔡若蓮穿深紫色打底衫。

男議員戴紫色領呔 女議員多著紫色西裝外套

不少立法會議員亦用紫色穿搭，男議員多以西裝配紫色領呔，包括自由黨陳曉峰、選委界何君堯等。教育界鄧飛戴香港中文大學的紫色條紋領呔，選委界姚柏良選擇香港理工大學紫色領呔，紫色西裝加紫色領呔。民建聯陳恒鑌不僅戴紫色波點領呔，更派紫色利是。

女議員多穿紫色西裝外套，包括選委界陳曼琪、新界西南郭芙蓉、選委界葛珮帆等，選委會簡慧敏則身著紫色中式上衣。