【財政預算案2026直播懶人包/派糖懶人包/公務員加薪/電動車一換一】財政司司長陳茂波今日（25日）宣讀新一份財政預算案，他在預算案引言指，預期今年經濟勢頭持續良好。經營帳目提早恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，也提早恢復平衡，可適度增加對市民及中小企支援。



陳茂波指，今年預算案主題是：創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。綜合各方消息，隨着整體公共財政改善，公務員加薪今年有望開綠燈。隨着電動車在本港日益普及，近日社會關注的電動車「一換一」稅務寬免3月底後全面撤銷。



預算案2026派錢有什麼？預算案2026有什麼派糖措施？

（一） 寬減二零二六／二七年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限；

（二） 寬減二零二六／二七年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限；

（三） 寬減二零二五／二六課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元，有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約五十三億元；

（四） 寬減二零二五／二六課稅年度百分之一百的利得稅，上限為三千元。有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約五億元；以及

（五） 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約六十五億元。

財政預算案2026最新消息是什麼？

．陳茂波指，綜合對目前環球和本地經濟形勢研判，預測今年香港經濟增長百分之二點五至三點五。

．物價方面，外圍價格壓力可控。隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年，預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為百分之一點七和百分之一點八。

．陳茂波會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

香港財政盈餘幾多？香港2025至26年度盈餘定赤字？

香港庫房有幾多錢2026？香港有幾多財政儲備？

香港2026至27年度預計盈餘定赤字？

．2025-2026年度預計綜合盈餘$29億，財政儲備在2026年3月底預計為$6,572億

．2026-2027年度預計綜合盈餘$221億，財政儲備在2031年3月底預計為$7,337億

．2026至27年度減政府經常開支2%，較25-26年度省$78億

．2027至28年度減政府經常開支2%，較25-26年度省$156億

一換一取消嗎？電動車一換一計劃最新稅務優惠是什麼？

．續推動電動車的使用，電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至二零二八年三月底。

．考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在三月底屆滿後不再繼續。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

個人免稅額是多少？

．基本免稅額及單親免稅額由十三萬二千元增加至十四萬五千元，已婚人士免稅額由二十六萬四千元增加至二十九萬元，約有二百零九萬名納稅人受惠，每年稅收減少約三十五億六千萬元

子女免稅額有無提升？

．子女免稅額及額外子女免稅額由十三萬元增加至十四萬元，將惠及約三十六萬名納稅人，每年稅收減少約六億八千萬元

最新免稅額是多少？

．基本及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元

．已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元

．子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元

．供養六十歲或以上父母或祖父母的免稅額由5萬元增加至5.5萬元

．供養五十五至五十九歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增至2.75萬元

．父母或祖父母入住合資格院舍、長者住宿照顧開支的扣除上限由10萬元增加至11萬元

財政預算案有什麼增加收入方案？

．一億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由百分之四點二五調高至百分之六點五，影響約百分之零點三的住宅物業交易，估計每年可增加約十億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日開始生效；以及

．政府去年修訂《稅務條例》，以落實經合組織的方案，向年度總收入七億五千萬歐元或以上的大型跨國企業集團徵收全球最低稅和實施香港最低補足稅，預計由二零二七／二八年度起，每年可為政府帶來約一百五十億元額外稅收。

房屋供應量有多少？

．連同「簡約公屋」，本港未來五年總體公營房屋建屋量約十九萬六千個單位，較本屆政府上任時的五年期增加超過八成。

．簡約公屋去年共落成約九千五百個單位，穩步邁向在二零二七／二八年度前完成約三萬個單位的目標。

．「簡樸房」規管制度三月起實施，過渡安排為期四十八個月。

．私營房屋供應方面，預計今年起的五年內，私人住宅單位每年平均落成量約一萬七千個，較過去五年平均數減少約百分之八。未來三至四年，一手私人住宅單位潛在供應量約為十萬零四千個。

未來土地供應有幾多？

．未來五年，可供興建約九萬八千個私營房屋單位的土地。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局（市建局）及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約二萬二千多個單位。陳茂波特別強調，用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。

．考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。另外，港投公司將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並把有關項目與目標行業的企業對接。

．發展局亦正邀請市場就三幅發展專上教育學生宿舍的用地提交意向書，視乎市場反應推售相關土地。

北部都會區國際創科新城是什麼？河套園區投放幾多錢？

．外匯基金去年的投資表現創下歷史新高，全年投資收入達三千三百億元。截至去年底，外匯基金總資產超過四萬一千億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。陳茂波建議根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把一千五百億元，在未來兩個財政年度每年轉撥七百五十億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

．政府會向立法會申請注資一百億元予河套園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。政府今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資一百億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。

．就北都大學城發展，短期內會推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍，將預留一百億元，以貸款方式支持其校舍建設。

推進人民幣國際化是怎樣？

．推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；

．定期發行不同年期的人民幣債券豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線；

．聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施

．吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行。

．為豐富互聯互通，會積極與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。

支援大埔宏福苑火災有什麼後續及相關工作？

. 政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援。亦剛公布後續的長遠居住安排，並為此預留四十億元。

. 為減低樓宇維修工程的圍標風險，市建局下半年會推出加強版「招標妥」，除提供更嚴謹的預審名單外，亦為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援。此外，市建局會提供資助，鼓勵業主善用「招標妥」的收費服務。就這兩項措施，我們建議向市建局撥款共三億元。

. 發展局正全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃，我們會為此預留三十億元。會撥款十億元延續「優化升降機資助計劃」，為業主提供資助。

財政預算案公務員會加薪嗎？

．公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減百分之二，預計至二零二六年四月一日，公務員編制將減至約十八萬八千個職位。本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。

．二零二六／二七年度的公務員薪酬調整，政府將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。

對接「十五五」規劃有什麼方向？

．行政長官將率領跨局跨部門專班，帶領香港主動對接「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃。我們會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。

．（一） 貢獻國家現代化産業體系建設、加快高水平科技自立自強：香港的基礎科研實力雄厚，在AI、生命健康科技、金融科技，以及新材料和新能源等領域具備獨特優勢。同時，作為國際金融中心，香港會推進「金融+」，善用金融更好服務實體經濟與優勢產業，並加快推進金融與創科相互賦能，以香港所長服務國家所需；

（二） 積極參與國家 擴大高水平對外開放：在「一國兩制」下，香港獨特的制度優勢，加上高效的航空、航運和物流服務，能促進雙向貿易與投資，為企業的「引進來、走出去」擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色；以及

（三） 匯聚國際 高端人才：香港的世界級大學及國際化環境，有利吸引及匯聚各重點領域的頂尖人才來港，包括國際科研領軍人物。同時，我們會繼續投入資源培育本地人才，配合國家推進「教育─科技─人才」一體化發展。

證券市場有什麼優化措施？

（一） 在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；

（二） 在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；

（三） 改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）和業界在年内推出無紙證券市場制度。

MPF強積金有什麼新措施？

．積金局正逐步推行強積金「全自由行」。今年落實的首階段方案將涵蓋二零二五年五月一日或之後入職的僱員；明年上半年會提交條例修訂草案，以擴展至上述日期前入職的僱員。

. 積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以保障僱員權益，並為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。積金局今年諮詢持份者後，政府會提交條例修訂草案。

幻彩詠香江是什麼？取代幻彩詠香江的新表演是什麼？

．陳茂波指，繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。

推動旅遊與盛事有什麼措施？

．撥款二億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。

．旅發局將加大旗艦活動的規模及宣傳，引入新亮點，延長活動時間，並推出更多特色節慶活動，凸顯香港薈萃中西的吸引力。

．旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東盟、中東等新興市場，吸引更多過夜旅客。亦會積極推動更多各類型的會議、展覽及獎勵旅遊在港舉行。

．旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程。

．會繼續深化與大灣區及內地其他省市的旅遊協作，並與航空公司探討推出「一程多站」行程，吸引更多海外旅客到訪香港及內地。

．向「保育歷史建築基金」增撥十億元繼續推動相關工作。

．北角東岸板道（東段）去年底開放後，全面打通由堅尼地城至筲箕灣約十三公里的海濱。貫徹「先駁通、後優化」的理念，計劃第二季就堅尼地城海旁興建新行人通道進行諮詢。紅磡站附近海濱用地今季陸續開放後，九龍海濱長廊將延長至約十五公里。

．配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，我們建議撥款二億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。

生物醫藥技術研發有什麼新措施？

．河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台，提供一站式臨床試驗支援、匯聚科研人員、整合數據庫，推動生物醫藥及疫苗研發。

．「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

．政府去年底成立真實世界研究及應用中心，支援醫藥企業，並加快創新藥械打進內地及國際市場，為國家藥品監管科學體系作出貢獻。

．將向「中醫藥發展基金」注資五億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。

．新落成的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心大樓已投入服務，有助推動中醫藥服務發展、科研創新及標準制訂，向國際展示中醫藥的優勢。

推動新型工業發展是什麼？

．政府將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，為香港培育新興和未來產業企業。

．政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作，會預留約二億二千萬元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。

．香港微電子研發院的第三代半導體芯片技術研發與試產的中試線，年內將投入運作，可促進本地芯片研發和產業升級。此外，「新型工業加速計劃」已支持兩間發展半導體芯片技術及設備的企業，總投資超過十五億元。

低空經濟點搞？

．政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎，並構建具競爭力的生態圈。

．首批「監管沙盒」的三十二個項目已在指定航線進行測試。部分無人機應用場景，例如大廈管理及巡查，已進入實際運作。

．上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。

