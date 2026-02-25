財政預算案2026｜陳茂波宣讀2小時　林哲玄聽到瞓覺：向市民道歉

財政司司長陳茂波今日（25日）到立法會宣讀新一份《財政預算案》，全程2小時。期間，醫療衛生界議員林哲玄懷疑被「睡魔急Call」打呵欠，最後更一度睡覺。他向《香港01》解釋有點疲累，轉天氣可能「有少少感冒」。不過，下午在記者會上他改口指「唔講原因」，為睡覺一事向全港市民道歉，並指回辦公室後翻聽陳茂波發言。



議員托頭、閉目養神

陳茂波宣讀新一份《財政預算案》歷時約2小時，立法會議員一如以往坐足2小時在會議廳，聽取《財政預算案》，大部分人都精神抖擻，甚至聚精會神留意預算案內容。少部分議員時不時托頭，在公眾席上現身支持陳茂波的行政會議成員，部分人也一度閉目養神。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案。圖為醫療衛生界議員林哲玄。（梁鵬威攝）

林哲玄聽到瞓覺：我向市民道歉

其中，醫療衛生界議員林哲玄在會議廳內，看起來比較疲累，又打呵欠。他會後向《香港01》表示，一來有點累，二來最近轉天氣「有少少感冒」。

林哲玄隨後在回應預算案的記者會上，為早上在會議廳睡覺一事道歉，「有記者朋友點出我在預算案中睡著了一陣，我向全港市民道歉，作為議員應該集中精神」，他指自己「唔講原因」，回到辦公室後會重聽預算案演辭。