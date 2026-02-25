財政預算案2026｜不再要求公務員凍薪　政府消息人士：財政好轉

去年政府破天荒未完成薪酬趨勢調查，就提早宣布公務員凍薪。新一份《財政預算案》今日（25日）公布，不再提前決定公務員凍薪，恢復交由公務員薪酬趨勢調查結果出爐而定，再由行政長官會同行政會議考慮六大因素後拍板。



政府消息人士表示，去年預算案因財政狀況嚴峻，故提出公務員凍薪，隨着財政好轉，將沿用機制作薪酬調查，預計今年5月出結果。消息人士又指，現時無法評估公務員薪酬調整幅度，需待調查結果出爐後再決定。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，來年公務員薪酬調整將按既定機制進行薪酬趨勢調查，再由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。（陳葦慈攝）

政府消息：無法評估加薪否 待薪酬調查結果5月出爐

去年《財政預算案》宣布行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，今年未有再要求公務員凍薪。政府消息人士表示，去年預算案因財政狀況嚴峻，才提出公務員凍薪，隨着財政好轉，因此將跟機制作薪酬調查，調查料涵蓋逾100間大小公司，並考慮六大因素和團體意見，料今年5月出結果。消息人士又指，現時無法評估公務員薪酬增幅，需要在調查結果出爐後再決定。

按機制，屆時行政會議會考慮薪酬調整機制下的六大因素，包括香港的經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對於薪酬調整的要求和公務員士氣。

被問到六大因素的重要程度有無分別，政府會如何衡量六個因素，以決定公務員是否加薪。消息人士回應，每年情況不同，無特定準則，會通盤考慮，最終交由特首和行會決定。公務員表現並不在六大因素之中，會否納入考慮？政府消息人士重申會考慮「一籃子因素」，每年情況不同，沒有特定安排。

政府經歷買冒牌水、食水黑點事件仍增薪影響觀感？

被問到去年政府買冒牌水事件、皇后山邨食水黑點事件之下，公務員若仍能增薪，會否影響社會觀感。政府消息人士表示，公務員的增薪機制並非自動「跳point」，需要依據工作表現由部門首長決定。消息人士補充，未來會積極推動工作表現管理，改善與加薪相關的工作表現評核制度，預計2026年內完成。

過去4年94人工作表現不理想 停發增薪點

至於制度改善的具體方向，現有的評核制度以六個級別代表公務員表現，消息人士指，會進一步改善操作細節。消息人士指，2021年至2025年有94位公務員因工作表現未能令人滿意，獲停發增薪點，其中2023年有12人、2024年21人、2025年38人。

2023年，有20名公務員被通知工作表現不理想，4人被退休，2人主動辭職。