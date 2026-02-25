財政預算案2026｜電動車一換一告終　陳克勤：阻礙普及化拖慢發展

新一份《財政預算案》今日（25日）公布後，民建聯立法會議員召開記者會回應。本身是行政會議成員的黨主席陳克勤，連日來反對一刀切取消電動車「一換一」優惠，惟最終「一換一」告終，他擔心稅務優惠告終將拖慢行業發展，影響整體產業鏈及2035年電動車達到50萬輛的目標。



除了電動車「一換一」告終，北都及創科大額投資亦成為預算案焦點。該黨選委界葛珮帆認同預算案大力推動創科和AI，但指出100億元引導基金對北部都會區園區發展「遠遠不足」，須以槓桿方式吸引市場投資，並強調香港AI發展關鍵在算力與電力供應。



民建聯主席認為取消電動車「一換一」會影響電動車市場。（梁鵬威攝）

陳克勤指取消「一換一」阻礙電動車普及化路線圖

陳克勤指新一份《財政預算案》對創科驅動金融賦能做了「好重大的投資」，鞏固了傳統優勢產業，亦加速創科發展，開拓新經濟動能。

不過，陳克勤關注政府不延續「一換一」電動私家車稅務優惠，會令香港整體電動車行業發展放緩，整個產業鏈都會受到影響，例如充電基礎設施，電池回收行業和相關投資。他表示，長遠來說會阻礙政府2035年達到50萬輛電動車的目標，希望在財政允許情況下恢復優惠。

葛珮帆關注AI發展，「AI發展關鍵是算力，算力關鍵是電力」。（梁鵬威攝）

葛珮帆：第一次見預算案用那麼多篇幅推動創科

今次《財政預算案》用57段談及創科驅動，政府推出一百億元「創科產業引導基金」，引領市場資本投資生命健康科技、AI與機械人、未來產業等策略性新興領域。葛珮帆形容「第一次見到有一份預算案用那麼多篇幅大力支持及推動創科發展，尤其在推動AI發展和支持新興產業方面」。

她形容發展AI是國際趨勢，要保持香港競爭力，全民都要對AI有認識，企業和政府部門都要有一定掌握和應用。她指出，「AI發展關鍵是算力，算力關鍵是電力」，相信沙嶺數據園區招標很快有結果，有新的算力設施，但對整個創科產業發展不足夠，政府應考慮在北都開拓新土地，增加算力。另外，香港還面對綠電不足和電費貴的問題，「香港電費比隔壁深圳至少貴10%」。

就北都發展而言，預算案分別向洪水橋、新田科技城及河套香港園區公司各注資100億元，以作為起始資金以及加速基建等發展。另外，雖然各注資一百億到三個北都園區，但以整個園區開發而言，「100億遠遠不足，一定要用100億作為槓桿，吸引企業參與投資」。此外，她指預算案對婦女發展和弱勢社群支持著墨不多，希望就人口政策進一步推動。

鄭泳舜關注體育和旅遊的政策。（梁鵬威攝）

光影匯取代「幻彩詠香江」 鄭泳舜籲不同社區舉辦

旅遊和體育方面，預算案建議向旅發局撥款16億6000萬元，並向「藝術及體育發展基金」的體育部分注資12億元。九龍西議員鄭泳舜希望有更多多元體育比賽在香港舉辦，以及與內地相關的大灣區賽事。並希望能爭取更高級別賽事，更多國際排名前列的選手來香港。

他關心「光影匯．中環」取代「幻彩詠香江」，指「取代」後如何做得更好，應盡快公布交代，希望「光影匯」不只在中環，應在不同社區舉辦，讓更多市民能看到。在吸引遊客方面，希望加強中東和廣東省以外城市的遊客來港過夜。在城鄉共融方面，在保育之餘也要讓遊客有好體驗。

民建聯主席陳克勤指新一份《財政預算案》對創科驅動金融賦能做了「好重大的投資」。（梁鵬威攝）

郭芙蓉籲放寬資助計劃資產限額

另外，預算案宣布發展局正全面檢視「樓宇更新大行動 2.0」，制訂全新資助計劃 ， 將預留30億元；亦會撥款10億元延續「優化升降機資助計劃」，為業主提供資助。

新界西南議員郭芙蓉指預算案在改善舊樓維修方面展現政府承擔。不過，她指因物價上漲、維修成本增加，小業主反應資助「杯水車薪」。她呼籲政府放寬上述合共40億申請資產限額，令中產和基層作為小業主真正受惠。她表示，政府除了給錢要加強監管，嚴格做好招標過程監督，讓公帑用得其所。