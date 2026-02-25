財政預算案｜電動車一換一告終　何敬康：倘銷售放緩應檢討政策

新一份《財政預算案》今日（25日）發布，財政司司長陳茂波宣布電動私家車「一換一」首次登記稅寬減計劃今年三月底屆滿後不再延續，理由是電動車市場已趨成熟並具競爭力。預算案發布後，民建聯主席陳克勤和新民黨何敬康直言擔憂「一刀切」取消優惠將衝擊電動車產業鏈。陳克勤指對政府2035年達到50萬輛電動車目標造成阻礙，何敬康擔心對國家2050年前達到碳中和目標構成影響。



財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，宣布將取消電動車「一換一」優惠政策。（鄭子峰攝）

陳茂波宣布「一換一」三月底不繼續

目前，香港每十輛新註冊的私家車當中，有七輛是電動車。電動車「一換一」計劃於2018年推出，政府2024年將計劃期限延長兩年，至2026年3月31日，目的為鼓勵香港車主換車時考慮電動車。在計劃下，拆毀及取消合資格的私家車登記，並首次登記一輛新電動私家車，可獲首次登記稅寬減，上限為172,500港元，稅前車價超過50萬元的電動私家車不受惠。

陳茂波今日宣布，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減（「一換一」）在三月底屆滿後不再繼續。而電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底。

民建聯主席陳克勤取消「一換一」會讓香港整體電動車行業發展放緩。（梁鵬威攝）

陳克勤：一刀切取消優惠會影響產業鏈

民建聯在《財政預算案》公布後舉行傳媒簡報會，黨主席兼行政會議成員陳克勤關注政府不延續「一換一」電動私家車稅務優惠，指政府宣布取消優惠會讓香港整體電動車行業發展放緩，整個產業鏈都會受到影響，例如充電基礎設施，電池回收行業和相關投資。他表示，長遠來對政府2035年達到50萬輛電動車目標造成阻礙，希望在財政允許情況下恢復優惠。

陳克勤早前已發聲希望政府不要極端一刀切，同時鼓勵換電動車的平衡政策推動，「今年減50％，出年又減50％，減到0％為止。大家有個適應期，愈遲換優惠愈少」，既不會令政策有大衝擊，亦仍對電動車普及化有幫助。

2026年2月26日，財政預算案出爐，新民黨立法會議員何敬康會見傳媒。（梁鵬威攝）

何敬康：市場反應是未知數 或會影響減碳

新民黨何敬康亦回應指「市場對這項政策的反應仍是未知之數」。他認為未來電動車的發展或會受到較大影響，此舉可能為市場帶來不明朗因素。他指，「需要留意未來一年的市場走勢」，包括未來電動車價格走勢、市民換車意欲。若銷售明顯放緩，政府應檢視會否影響本港減碳進程，以及是否需要進一步檢討相關政策。他形容民生方面的「派糖」措施相對溫和，屬「低糖」。

2026年2月26日，財政預算案出爐，新民黨立法會議員陳家珮、何敬康、李梓敬會見傳媒。（梁鵬威攝）

他早前指，若電動車「一換一」告終，電動車銷售會降低，更會影響不少仍加建中的充電設施，形容「牽一髮動全身」。此外，何敬康擔心對國家2050年前想達到碳中和會構成影響。他直言「減甜頭好過開刀」，計劃告終亦不見得會增加很多政府收入。