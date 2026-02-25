財政預算案｜葉劉淑儀形容具前瞻思維　「比每年派幾粒糖更有效」

政府今日（25日）公布新一份《財政預算案》，行政會議召集人葉劉淑儀指，行會所有非官守議員支持預算案，形容預算案構思周詳，展現前瞻的思維，適度向市民及企業提供不同程度的支援。有記者問及，預算案「派糖」是否可以更加進取，葉劉指純粹靠「派糖」效益不大， 預算案希望以金融和創科賦能各行各業發展，「長遠來說比每年派幾粒糖更有效。」



本屆政府第四份《財政預算案》今日（25日）公布。（梁鵬威攝）

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

全體行會非官守議員支持預算案

葉劉淑儀指，預算案構思周詳，內容充實，展現前瞻的思維，又留意到政府的公共財政改善，反映持續整合財政有成效，可以適度向市民及企業提供不同程度的支援。

她表示，公共財政狀況有所改善，反映政府持續落實財政整合計劃的成效，而預算案亦考慮了政府的財政狀況，適度向市民和企業提供不同程度的支援，推出措施照顧社會不同階層人士需要，促進就業，提升醫療服。行會全體非官守議員全力支持特區政府推展和落實預算案。

有記者問到葉劉淑儀預算案派糖是否可以更加進取，葉劉指純粹靠派糖效益不大， 預算案希望以金融和創科賦能各行各業發展。（梁鵬威攝）

動用外匯基金1,500億元 林健鋒：把錢放進香港人口袋

行會成員林健鋒關注有關招商引資、北部都會區發展的措施。他指，預算案提出將外匯基金1,500億元轉撥回來政府庫房，用於北都發展和其他基建的興建等，「把錢放進香港人的口袋裏。」他指，如北都基建蓬勃發展，對本港經濟一定有好處。他指，要放眼將來，認為政府在推動北都和改善經濟上有很大決心，相信這額措施會令外國投資者對香港更有信心。