兩會｜李家超見港區人大　陳曉峰提案倡「港車北上」兩地互認驗車

全國兩會分別將於3月4日、5日在北京開幕，行政長官今日（26日）與19名港區全國人大代表舉行座談會。會後部分代表分享提交的建議，包括法律界立法會議員陳曉峰，他提出改良「港車北上」的服務機制，舉例授權車主在運輸署登記的數據上傳內地系統、實行「一地兩檢」等。



2月26日，行政長官李家超與港區人大代表舉行座談會。

2月26日，行政長官李家超與港區人大代表舉行座談會。圖左為陳曉峰。（鄭子峰攝）

陳曉峰倡北上港車可以「一地兩檢」

港區人大代表陳曉峰會後表示，擬在今年全國人大會議上就「港車北上」提建議，包括一次驗車兩地互認；粵港政府共享車主數據，即令車主在運輸署的數據上傳內地管理系統；設立在港「駕管服務中心」等。

圖中為吳秋北

吳秋北：協助政府與國家「雙向奔赴」

被問到特首對各港區人大代表提案的回應，吳秋北表示，香港與內地對接的工作有很多，特首亦正制定香港規劃，作為身兼港區人大代表的立法會議員，要更好協助政府對接國家「十五五」規劃做到「雙向奔赴」。

左起鄺美雲、梁美芬、凌友詩。

