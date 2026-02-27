灣仔檀島咖啡餅店3.1結業　葉劉率黨友歎啡懷緬　讚配方50年不變

屹立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店宣布於下月1日結業，往後僅餘將軍澳坑口店。與該店有深厚淵緣的新民黨主席葉劉淑儀，今日（27日）特意與黨友到店享用早餐，並於社交媒體facebook發文告別檀島。她在文中提到，因辦公室鄰近灣仔檀島，常與同事到店進食；「選舉期間十分忙碌，全靠其香濃咖啡提神，才能精神抖擻繼續工作」，更讚餐廳堅持足料製作，配方「五十年不變」。



葉劉淑儀今日特意與新民黨黨友到店享用早餐，並於社交媒體facebook發文告別檀島。（葉劉淑儀facebook）

葉劉淑儀今日與新民黨黨友、立法會議員陳家珮及灣仔區議員孫道弘、東區區議員郭浩景，到位於軒尼詩道的檀島咖啡餅店灣仔店吃早餐，並於社交媒體facebook發文告別檀島。她在文中表示，自2006年從美國回港創辦匯賢智庫及新民黨，辦公室鄰近灣仔檀島，因此與同事們是餐廳熟客，「尤其選舉期間十分忙碌，全靠其香濃咖啡提神，讓我精神抖擻繼續工作」。

屹立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店，宣布3月1日結業，該店的酥皮蛋撻十分出名。（資料圖片 / 陳浩然攝）

屹立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店，入口旁貼出公告，將於3月1日結業。（資料圖片 / 陳浩然攝）

文中又介紹餅店背景，更說其是第一代港式茶餐廳。葉劉淑儀表示，始創人楊展熙堪稱港式咖啡鼻祖，以獨創配方及調製方法，泡出媲美夏威夷咖啡豆沖出來的咖啡風味，口感醇厚且芳香濃郁；又讚酥皮蛋撻堅持每個要有192層，指定用蛋香味濃的湖北蛋，脹卜卜香甜嫩滑、入口鬆化；餐廳一直堅持足料製作，配方「五十年不變」。

葉劉引述店二代老闆：營業額長期不足難抵成本 忍痛結業

葉劉淑儀引述第二代老闆楊劭業解釋結業原因，現時租金雖與最高峰時期相比已減近一半，但營業額長期不足，員工及營運成本開支龐大，只好忍痛暫時結束灣仔店，而將軍澳店仍如常營業。

孫道弘對該現象表示，灣仔檀島仍沿用舊式方法經營，餐廳猶如一個「飲食超級市場」，燒臘、小菜、烘焙及奶茶咖啡等應有盡有；炒粉麵飯類售價大約60-80元，而餐廳兩旁近年開設多間廉宜「兩餸飯」，激烈的價格競爭下檀島根本難以生存。

另一方面，近年灣仔美麗小廚、發達叉燒及甘牌燒鵝等成功例子，其共通點是專注供應一至兩款食品，此舉既能確保品質，又可大大節省成本；相反檀島出品似乎過於繁雜，未能做到如新派食肆般精益求精。

孫道弘建議，需懂得在小紅書等社交媒體作有技巧的高效宣傳，令內地遊客受落並吸引前來光顧，又列舉部分轉型及宣傳策略成功的食店（如知名法式烘焙店Bakehouse）作參考。文中指，老闆聽後表示同意，會遣散員工後將稍作休息重整旗鼓，物色適當舖位重新出發。