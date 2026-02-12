檀島咖啡餅店3.1結業　屹立灣仔80年　嘆奶茶酥皮蛋撻要到坑口店

迄立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店宣布結業，往後僅餘將軍澳坑口店。店方公布結業消息指，感謝大眾的厚愛與支持，經過慎重考慮，決定灣仔店於3月1日正式光榮結業，「在該日或之前，歡迎大家前來重溫經典滋味，與我們愉快話別」。



《月滿軒尼詩》有不少戲份曾於檀島咖啡餅店內取景。（《月滿軒尼詩》電影劇照）

迄立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店宣布結業。（OpenRice圖片）

中環士丹利街分店在2017年結業

檀島咖啡餅店於1940年代開業，於灣仔駱克道起家，其後在1990年代搬到軒尼詩道；後來該店1990年代起於中環士丹利街，以及將軍澳坑口站連理街開設分店及有麵包專門店。不過，中環士丹利街分店在2017年，因租約期滿結業；坑口店則於數年前搬到海悅豪園地舖。

據該店網頁，創辦人楊展煕以其獨創配方及調製方法，泡出媲美夏威夷咖啡豆衝出來的咖啡風味，口感醇厚，味道芳香濃郁，故以「檀島」作為店名。

檀島咖啡餅店灣仔店結業公告。

張學友主演港產片《月滿軒尼詩》在檀島取景拍攝

檀島過去一直是遊客名店，開業至今已招待超過1,000萬位客人人次。灣仔店亦是2010年張學友主演的港產片《月滿軒尼詩》的主要取景場地。

檀島咖啡餅店表示，雖然灣仔店即將告一段落，但檀島的故事將會繼續，在往後的日子，歡迎繼續惠顧將軍澳坑口店，「這裡仍保留一樣的招牌酥皮蛋撻、奶茶及港式美食，環境寬敞舒適，坑口站步行約5分鐘即到」。