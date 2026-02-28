雲南學生來港研學　江旻憓任結業禮嘉賓合影打卡　推介一港式甜品

外交部駐港公署今日（2月28日）舉辦「山海相約 雲港同行」活動結業典禮，該活動邀請外交部定點幫扶的雲南金平、麻栗坡兩縣共34名優秀師生代表來港研學七日，活動由香港賽馬會提供贊助，立法會議員江旻憓作為賽馬會顧問有出席。江旻憓全程與學生們親切互動，指自己「很想去雲南」，又問學生「有沒有看奧運會」，其間還與學生共舞、合影打卡並贈送禮物、在採訪中表示希望促進滇港兩地「雙向奔赴」、加強青少年交流和旅遊往來的期望。



「山海相約 雲港同行」結業典禮於今日（2月28日）舉行。（王晉璇攝）

江旻憓與雲南學生合影打卡 派發小禮品

江旻憓今日出席外交部駐港公署舉辦、賽馬會資助的「山海相約 雲港同行」活動結業典禮，該活動為深化內地師生對「一國兩制」在香港成功實踐的認識，助力學生拓闊視野、樹立遠大理想。

江旻憓全程笑容滿面，跟學生熱切交流。在典禮開始前稱讚學生民族服飾好看，詢問在港期間「有沒有喝楊枝甘露」、「長大後想做什麼」。其間，雲南金平、麻栗坡的學生進行才藝表演，包括詩歌朗誦、舞蹈和雙簧表演，江旻憓更與大家上台一起拉手轉圈跳舞。

江旻憓與學生一起在台上拉手跳舞。（王晉璇攝）

隨後，江旻憓又與學生逐個打卡合影留念，更派發茶包小禮品贈予學生，在受到學生邀請去雲南的時候表示「我也很想去雲南」，還問學生「有沒有看奧運會」。

江旻憓接受訪問指希望在旅遊、教育方面展開更多交流活動。（王晉璇攝）

江旻憓指希望滇港旅遊「雙向奔赴」

典禮結束後，江旻憓接受訪問，表示很高興看到雲南師生遠道而來，「從他們的村到他們的縣需要三四個小時，再搭七小時巴士去到昆明，再坐兩小時飛機才到深圳，才能來到這裏交流，希望可以好好招待他們」。她表示，通過同學們在典禮上的表演了解雲南地區的民族特色，希望香港能給他們提供美好體驗。

她表示自己問學生最喜歡香港哪裏，「每個人都講了不一樣的景點」，所以希望在旅遊和交流方面能做的更好，「很多東西不是在班房學到的，要出來多看多體驗」，更指希望雲南和香港市民可以「雙向奔赴」去旅遊。被問及會否建議賽馬會舉辦更多此類活動，她表示肯定，「我都聽說他們之後會再有這個雙向幫助，香港的同學都會去雲南交流」，形容可以拓寬視野、體驗不同文化，了解世界。